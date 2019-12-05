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Хто добудує будинки "Укрбуду"?

Хто добудує будинки "Укрбуду"?

Будівництво об'єктів корпорації "Укрбуд" призупинено, тому що їх готують для передачі іншому забудовнику. Попередню згоду дав "Інтергал-Буд". (рос)
Четвер, 5 грудня 2019, 15:49
Олег Майборода
директор "Укрбуд Девелопмент"

Сегодняшний митинг инвесторов "Укрбуда" под Офисом президента, вчерашнее интервью бывшего владельца Максима Микитася и замирающие стройки требуют ответа на самый главный вопрос – когда возобновится строительство жилых комплексов "Укрбуд".

Уверен, что приостановка временная, ориентировочно до весны. И хоть со смещением сроков, но люди получат свои квартиры.

Не менее важный вопрос – почему это произошло? Ответ на него не слишком приятный для нашей компании, но воодушевляющий для клиентов, вложивших в строительство квартир свои деньги.

Наши объекты остановлены, потому что готовятся для передачи другому застройщику, который взялся их завершить.

О помощи мы просили несколько крупных компаний, предварительное согласие дал "Интергал-Буд".

Это один из крупнейших игроков на киевском рынке жилья. И если окончательные договоренности будут достигнуты, то под их брендом и будут достраиваться наши проекты.

Предварительные договоренности уже достигнуты, сейчас процесс передачи строящихся жилых комплексов оформляется окончательно.

Параллельно предложения по достройке объектов переданы властям страны.

Дело в том, что сегодня остаются политические, административные и бюрократические препятствия, которые мешают продолжению строительства ряда домов и вводу в эксплуатацию уже готовых.

И государство способно помочь разрешению ситуации путем устранения этих препятствий и возвращения процесса в нормальное законное русло.

Когда поданные предложения согласуют, будут подписаны необходимые для передачи объектов документы и представлена дорожная карта завершения строительства жилых проектов.

Почему "Укрбуд Девелопмент" идет на этот шаг? Это тяжелое решение, но мы понимаем, что наши покупатели не могут ждать, пока у нас все наладится.

Им жилье нужно как можно скорее, и они не готовы дожидаться, пока компания решит свои проблемы.

Не секрет, что с лета у "Укрбуд Девелопмент" возник дефицит оборотных средств. Вместе с падением продаж это привело к тому, что денег для финансирования проектов стало недостаточно.

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При этом ни один из жилых комплексов на сегодня не профинансирован покупателями на 100%, даже те, которые уже готовы ко вводу в эксплуатацию.

Мы смогли найти инвестора, который нам финансово помог осенью – в последние месяцы строительство осуществлялось за счет привлеченного им финансирования.

Сейчас пришло время найти нового инвестора, системного – пусть не для компании, но для наших жилых комплексов. И он нашелся в лице "Интергал-Буд".

В текущей ситуации выполнение взятых обязательств перед клиентами для нас важнее, чем будущее самой "Укрбуд Девелопмент".

Мы понимаем, что, по сути, рискуем потерять мощный бренд, в который вложили много сил, денег и времени. Но только так получится отдать людям их квартиры в разумные сроки.

Зачем это "Интергал-Буду"? Во-первых, это экономически привлекательно. Проекты передадутся пакетом – как наиболее интересные с экономической точки зрения, так и те, где девелопер больше потратит, чем сможет заработать.

Но математика в целом выглядит так: объем оставшихся выплат по рассрочкам и стоимость непроданных площадей превышает общую сумму, которую нужно будет вложить в завершение строительства жилых комплексов.

Вторая не менее важная причина – на кону будущее всего киевского рынка первичной недвижимости.

"Укрбуд" – крупнейший его участник по количеству начатых проектов, а потому трудности компании влияют на всю сферу.

Это уже почувствовали на себе другие девелоперы, у которых из-за падения доверия к "первичке", в том числе из-за наших проблем, снизились объемы продаж.

Если наши жилые комплексы не достроить, это похоронит весь рынок. Поэтому если "Интергал-Буд" получит "зеленый свет" от властей, то спасет не только наших покупателей, но и весь рынок столичной недвижимости.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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