АМКУ викрив змову компаній "Укрбуду" у тендері на будівництво на ЧАЕС

Антимонопольний комітет викрив змову компаній корпорації "Укрбуд" у тендері на будівництво об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це у колонці на ЕП написав голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

За його словами, у чотирьох процедурах закупівель у 2017-2018рр. брали участь "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж", обидві компанії входять до "Укрбуду". Загальна сума цих закупівель склала більше 1 млрд грн.

"Здійснений Київським територіальним відділенням АМКУ порівняльний аналіз тендерних пропозицій ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" виявив обставини, що можуть свідчити про узгодженість поведінки вказаних компаній під час підготовки документів та участі у згаданих процедурах закупівель, зокрема:

– ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" здійснювали вхід до аукціону з використанням спільної ІР-адреси.

– ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" завантажували власні пропозиції для участі у торгах з використанням спільної ІР-адреси.

– Учасники подавали звітність до органів ДФС з використанням спільних ІР-адрес", - підкреслив він.

В АМКУ також встановили, що "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж" знаходяться за однією адресою – м. Київ, вул. Богданівська, 10, та використовують номери телефонів, які відрізняються лише однією цифрою.

"До складу керівних органів ПрАТ "Укренергомонтаж" входить, зокрема, голова наглядової/спостережної ради – Олег Майборода. Відповідно до інформації з ЄДР, він же протягом 2017 року – першого півріччя 2018 року обіймав посаду директора як у ТОВ "Укрбуд Девелопмент", так і в Корпорації "Українська будівельна корпорація "УКРБУД".

Відділенням встановлено, що ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" входять до складу корпорації "Укрбуд". Також нами встановлено, що протягом 2017 року – першого півріччя 2018 року зазначені компанії мали спільних працівників та між ними існували господарські відносини", - додав Хмельницький.

За його словами, дії ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" можна трактувати як узгоджені, що унеможливило конкуренцію між ними під час подачі пропозицій та проведення торгів.

"У цій справі відділення активно співпрацює з СБУ і у разі доведення порушення сподіваємось на притягнення до відповідальності винних у змові – як посадових осіб компаній, так і, можливо, замовника", - зазначив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ.

Читайте детальніше у колонці: Сумна тенденція, або Як Укрбуд "потурбувався" про ЧАЕС

Економічна правда