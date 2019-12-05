Кто достроит дома "Укрбуда"?

Сегодняшний митинг инвесторов "Укрбуда" под Офисом президента, вчерашнее интервью бывшего владельца Максима Микитася и замирающие стройки требуют ответа на самый главный вопрос – когда возобновится строительство жилых комплексов "Укрбуд".

Уверен, что приостановка временная, ориентировочно до весны. И хоть со смещением сроков, но люди получат свои квартиры.

Не менее важный вопрос – почему это произошло? Ответ на него не слишком приятный для нашей компании, но воодушевляющий для клиентов, вложивших в строительство квартир свои деньги.

Наши объекты остановлены, потому что готовятся для передачи другому застройщику, который взялся их завершить.

О помощи мы просили несколько крупных компаний, предварительное согласие дал "Интергал-Буд".

Это один из крупнейших игроков на киевском рынке жилья. И если окончательные договоренности будут достигнуты, то под их брендом и будут достраиваться наши проекты.

Предварительные договоренности уже достигнуты, сейчас процесс передачи строящихся жилых комплексов оформляется окончательно.

Параллельно предложения по достройке объектов переданы властям страны.

Дело в том, что сегодня остаются политические, административные и бюрократические препятствия, которые мешают продолжению строительства ряда домов и вводу в эксплуатацию уже готовых.

И государство способно помочь разрешению ситуации путем устранения этих препятствий и возвращения процесса в нормальное законное русло.

Когда поданные предложения согласуют, будут подписаны необходимые для передачи объектов документы и представлена дорожная карта завершения строительства жилых проектов.

Почему "Укрбуд Девелопмент" идет на этот шаг? Это тяжелое решение, но мы понимаем, что наши покупатели не могут ждать, пока у нас все наладится.

Им жилье нужно как можно скорее, и они не готовы дожидаться, пока компания решит свои проблемы.

Не секрет, что с лета у "Укрбуд Девелопмент" возник дефицит оборотных средств. Вместе с падением продаж это привело к тому, что денег для финансирования проектов стало недостаточно.

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При этом ни один из жилых комплексов на сегодня не профинансирован покупателями на 100%, даже те, которые уже готовы ко вводу в эксплуатацию.

Мы смогли найти инвестора, который нам финансово помог осенью – в последние месяцы строительство осуществлялось за счет привлеченного им финансирования.

Сейчас пришло время найти нового инвестора, системного – пусть не для компании, но для наших жилых комплексов. И он нашелся в лице "Интергал-Буд".

В текущей ситуации выполнение взятых обязательств перед клиентами для нас важнее, чем будущее самой "Укрбуд Девелопмент".

Мы понимаем, что, по сути, рискуем потерять мощный бренд, в который вложили много сил, денег и времени. Но только так получится отдать людям их квартиры в разумные сроки.

Зачем это "Интергал-Буду"? Во-первых, это экономически привлекательно. Проекты передадутся пакетом – как наиболее интересные с экономической точки зрения, так и те, где девелопер больше потратит, чем сможет заработать.

Но математика в целом выглядит так: объем оставшихся выплат по рассрочкам и стоимость непроданных площадей превышает общую сумму, которую нужно будет вложить в завершение строительства жилых комплексов.

Вторая не менее важная причина – на кону будущее всего киевского рынка первичной недвижимости.

"Укрбуд" – крупнейший его участник по количеству начатых проектов, а потому трудности компании влияют на всю сферу.

Это уже почувствовали на себе другие девелоперы, у которых из-за падения доверия к "первичке", в том числе из-за наших проблем, снизились объемы продаж.

Если наши жилые комплексы не достроить, это похоронит весь рынок. Поэтому если "Интергал-Буд" получит "зеленый свет" от властей, то спасет не только наших покупателей, но и весь рынок столичной недвижимости.