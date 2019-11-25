Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній ситуації" щодо "Укрбуду"

Інвестори, які купили житло у 26 житлових комрлексах Києва, які будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського через "критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх 4 місяців".

Про це йдеться у петиції на сайті президента від 23 листопада, автором якої є Дмитро Потапов.

Зазначається, що інвестори "вкрай занепокоєні критичною ситуацією, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх 4-х місяців починаючи з липня 2019 року (призупинення будівництва та перенесення строків введення в експлуатацію об'єктів на рік і більше), неспроможністю забудовника виконувати взяті на себе зобов'язання".

Також вони мають підозру про розкрадання мільярдів гривень інвесторів з використанням імені державної корпорації.

У петиції наголошується, що багаторазові спроби отримати пояснення ситуації від голови ради директорів ДП "Укрбуд" Пелиха Ю.К., директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Майбороди О.Г., директора ТОВ "ФК "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" Смілого Є.М. та бенефіціара генерального підрядника ТОВ "Північно-український будівельний альянс" Якусевича А.Г., були проігноровані, не було надано правдивих планів із завершення будівництва, а обіцянки корпорації багаторазово порушувались.

Інвестори просять Зеленського особисто долучитися до врегулювання кризової ситуації, створивши робочу групу з представників Офісу президента, Кабміну, КМДА, ДАБІ, Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", ТОВ "Укрбуд Девелопмент", ТОВ "ФК "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" та представників ініціативної групи інвесторів.

Також вони просять президента "особисто провести установче засідання задля запобігання незворотних руйнівних наслідків на ринку нерухомості України".

Наразі триває збір підписів, петиція зібрала 593 підписи з 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо:

Раніше радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов заявив, що група "Укрбуд" не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор.

Частки у будівельній коропорації "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.

Попереднім власником "Укрбуд девеломент" був "Базерт дівелопмент елелпі",який належав екс-нардепу Максиму Микитасю. Це було вказано у його декларації 2019 року. Кінцевим беніфеціаром компанії зазначалася Яна Левенець.