"Інтергал-Буд" про ситуацію з "Укрбудом": зафіксованих домовленостей наразі немає

У компанії "Інтергал-Буд" заявили, що наразі дійсно розглядають можливість завершення проєктів "Укрбуду", але будь-які зафіксовані домовленості зараз відсутні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З урахуванням масштабів ситуації, кількості постраждалих і можливого серйозного удару по ринку первинної нерухомості, ми усвідомлюємо, що рішення зазначеної проблеми може бути тільки комплексним, тобто компанія готова взяти на себе зобов'язання із завершення всіх 26 споруджуваних житлових об'єктів (80% з яких мають негативний баланс)", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що "і держава не може залишатися осторонь та відреагувати на звернення та акції протесту ошуканих покупців "Укрбуд".

"Для того, щоб приватний інвестор мав можливість завершити будівництво об'єктів "Укрбуд", необхідне сприяння і участь державних органів в наступних питаннях:

Отримання відсутньої дозвільної документації по об'єктах Укрбуду

Гарантія відсутності претензій за існуючими кримінальними справами до нового забудовника

Зняття арештів та інших, блокуючих будівництво, питань щодо майданчиків Укрбуду

Підключення об'єктів до інженерних комунікацій і введення в експлуатацію", - заявили в "Інтергал-Буд".

Зазначається, що компанія у випадку підтримки і сприяння держави у цих питаннях буде готова приступити до фінансового, технічного і юридичного аудиту будівельних майданчиків для перевірки раніше наданої акціонерами "Укрбуд" фінансово-аналітичної інформації.

За даними ЕП, компанією "Інтергал-Буд" володіє народний депутат 8-го скликання від партії "Відродження" Володимир Зубик.

Детальніше про ситуацію в "Укрбуд" читайте в статті, яка незабаром вийде на Економічній правді.

Нагадуємо:

Директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода повідомив, що компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду", який буде добудовувати об'єкти під своїм брендом.

Раніше радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов заявив, що група "Укрбуд" не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор.

Офіційно частки у будівельній коропорації "Укрбуд Девелопмент" придбали маловідомі Євген Дікін та Василь Польовий.

Попереднім власником "Укрбуд девеломент" був "Базерт девелопмент елелпі",який належав екс-нардепу Максиму Микитасю.

Це було вказано у його декларації 2019 року.

19 вересня гендиректор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода повідомив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу. 20 вересня Микитась підтвердив, що продав компанію "Укрбуд Девелопмент". 4 грудня екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив, що гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода організував продаж активів девелоперської компанії рестораторові Дмитру Федотенкову.

Економічна правда