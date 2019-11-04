Компанія з орбіти "Укрбуду" домоглася скасування 127–мільйонного штрафу АМКУ за змову

Суд скасував штрафи Антимонопольного комітету на 127,45 мільйона гривень компанії "Північно-український будівельний альянс" за змову на трьох будівельних тендерах з компанією "Спецбуд-Плюс".

Про це йдеться в рішеннях Господарського суду Києва, повідомляє видання "Наші гроші".

У рішенні суду досліджувалися обставини проведення будівельних тендерів КП "Голосієво-будінвест" і ГУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова", за результатами яких "Північно-український будівельний альянс" отримав підрядів на 2,74 млрд грн.

Розглянувши правомірність рішення АМКУ від 19 червня про викривлення згаданих торгів, суддя відхилив докази регулятора.

Суд вирішив, що членство "Північно-українського будівельного альянсу" і "Спецбуд-плюс" в корпорації "Укрбуд" не може розглядатися як взаємодія і співпраця компаній між собою, адже вступ до корпорації є правом суб'єктів підприємницької діяльності на об'єднання.

Суд також не побачив причинно-наслідкового зв'язку між наданням однією компанією іншій поворотної фінансової допомоги, враховуючи, що це право суб'єкта господарювання.

Суд також відхилив аргумент АМКУ, що підприємства фактично здійснюють діяльність за однією адресою, оскільки мова йде про багатоповерховий будинок, де компанії знаходяться на різних поверхах.

Крім того, згідно з відомостями в держреєстрі, компанії-відповідачі мають різних директорів, засновників і різні юридичні адреси.

Суд відхилив довід АМКУ, що компанії використовують загальні засоби зв'язку і контролюють рахунки одне одного, оскільки на сторінках компаній в держреєстрі вказані різні номери контактних номерів.

Суд також не погодився з доводом, що компанії мають одних і тих же працівників і взаємодіють через пов'язаних осіб, оскільки чинним законодавством це не заборонено.

АМКУ також встановив, що компанії отримали банківські гарантії для участі в торгах в ПАТ КБ "Глобус" в один і той же день, а номери реєстрації цих гарантій виявилися послідовними, але суд вирішив, що при розгляді запитів банком жодна з компаній не могла вплинути на номери банківських документів.

При цьому "Північно-український будівельний альянс" просив суд визнати недійсним рішення Антимонопольного комітету повністю - в частині, яка стосувалася безпосередньо компанії, і в частині, яка стосувалася її конкурента на спірних торгах - ТОВ "Спецбуд-Плюс".

Однак суд задовольнив позов лише в частині визнання недійсним тієї частини рішення, в якій йшлося про відповідальність позивача.

Нагадуємо:

19 червня 2019 року АМКУ за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, наклав штраф на ТОВ "Північно-український будівельний альянс" - у сумі 56 млн гривень та ТОВ "Спецбуд-Плюс" - у сумі 56 млн. гривень.

Встановлення порушення закону автоматично позбавляє ці компанії права участі у публічних закупівлях на 3 роки.

У травні Комітет штрафував ці ж компанії за інші змови – на торгах з будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова та реконструкції гімназії ім. Бойченка.

Тоді штраф становив близько 150 млн. грн.