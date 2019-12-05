Микитась заявив, що гендиректор "Укрбуду" продав компанію ресторатору

Максим Микитась

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода організував продаж активів девелоперської компанії рестораторові Дмитру Федотенкову.

Про це заявив екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась в ефірі телеканалу "Прямий".

"В процесі пошуку інвесторів мною були підписані певні меморандуми, які в ЗМІ і в народі називають "понятійки", які не несуть за собою жодного юридичного оформлення, жодних юридичних наслідків", – сказав Микитась.

"Більш того, на жаль, переважна більшість цих меморандумів надалі була підроблена, підроблений був мій підпис. Тобто, не були поставлені підписи на одній сторінці. Можна ж підсунути сюди що завгодно, що ми хочемо. Крім того, юридичного оформлення багатомільярдної компанії не було", – заявив забудовник.

За словами Микитася, "Укрбуд" як і раніше належить йому.

"Коли я був народним депутатом, за дорученням за трастовою угодою передав "Укрбуд" в управління Майбороді Олегу Григоровичу. Але я залишався бенефіціаром всіх основних компаній. Компанія "Укрбуд" об'єднує десятки компаній. Але основні – "Укрбуд Девелопмент" і "Укрбудінвест", – додав він.

Екс-нардеп запевняє, що на сьогоднішній день втратив контроль над компанією.

"На сьогоднішній день я втратив як власник компанії всі активи. Це пан Федотенков, це пан Майборода. І ще хотів би підкреслити, є пан Мармиш, який був головним юристом, на людей якого дуже багато оформилося теж активів, що належать "Укрбуду". І ці три людини відповідальні перед інвесторами за те, що повинні добудувати і за рахунок яких коштів", – заявив Микитась.

За його словами, з компанії виведені активи з прибутковістю понад 4 мільярдів гривень.

Зазначимо, що Дмитро Федотенков в 2000-х роках займався продажами заморожених морепродуктів.

Зараз він відомий як співвласник компанії "ФМ Груп" разом з Сергієм Матвієнком.

Компанія "ФМ Груп" розвиває ресторанний бізнес під брендом "Tarantino family".

Мережа включає в себе 75 ресторанів, 57 з яких знаходяться в Києві, 17 - у Москві і 1 - в Лондоні.

За даними Економічної правди, Федотенков не є самостійною фігурою в справі "Укрбуду" і представляє інтереси інших великих інвесторів.

Детальніше про ситуацію в "Укрбуд" читайте в статті, яка незабаром вийде на Економічній правді.

Нагадуємо:

Раніше радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов заявив, що група "Укрбуд" не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор.

Офіційно частки у будівельній коропорації "Укрбуд Девелопмент" придбали маловідомі Євген Дікін та Василь Польовий.

Попереднім власником "Укрбуд девеломент" був "Базерт девелопмент елелпі",який належав екс-нардепу Максиму Микитасю.

Це було вказано у його декларації 2019 року.

19 вересня гендиректор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода повідомив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу. 20 вересня Микитась підтвердив, що продав компанію "Укрбуд Девелопмент".

Економічна правда