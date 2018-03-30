Прозрачная экономия, или Как избежать ошибок при замене окон

Замена окон не всегда помогает уменьшить счета за тепло. Причины часто связаны со слабым пониманием некоторых технических аспектов. Автор собрал наиболее типичные ошибки. (Укр.)

Квитанції за тепло переконують все більшу кількість українців зайнятися енергоефективністю власних будівель. Дізнавшись, що 15-20% тепла втрачається через вікна, громадяни часто починають саме з них. Тож з весни і до осені біля міських сміттярок можна бачити десятки старих дерев'яних віконних рам.

Утім, заміна вікон далеко не завжди допомагає зменшити рахунки за тепло. Причини можуть бути різними, однак здебільшого вони пов'язані із слабким розумінням деяких аспектів заміни вікон. Автор зібрав найтиповіші помилки.

Помилка №1. Заміна вікон без енергетичного аудиту

Багато громадян вважають, що вони добре знають, де в їх помешканні найбільші втрати тепла і коштів. Проте рідко хто з них має змогу глянути на своє житло через екран тепловізора або вміє розраховувати теплопередачу будівельних конструкцій.

Такі технічні показники є основою для енергетичного аудиту — документа, що дає уявлення про надмірності у споживанні енергії та вартість їх усунення. Саме енергетичний аудит будівлі дає можливість зрозуміти, які заходи із збільшення енергоефективності дадуть найбільший ефект при найменших інвестиціях.

Це не обов’язково заміна вікон. Так, для багатоквартирного будинку першим заходом може бути балансування системи подачі тепла та встановлення індивідуального теплового пункту — ІТП, для приватного — утеплення даху або заміна котла.

Простіше кажучи, заходи з енергоефективності без енергетичного аудиту — це інвестиції наосліп без жодного гарантованого результату з точки зору фінансів чи комфорту. Якщо власник квартири все ж вирішив встановити нові вікна без дослідження реальних проблем своєї домівки, можливо, йому просто не подобаються старі вікна?

Помилка №2. Зробити вдома "лазню"

Заміна вікон часто призводить до збільшення вологості у приміщенні. Така "лазня" стає результатом заміни дерев'яних вікон на пластикові без забезпечення провітрювання. Щілини у дерев'яних вікнах можуть виконувати роль природної вентиляції. При використанні сучасних вікон без змін у вентиляції ця функція не працюватиме.

Проблема "лазні" — не просто неприємність. Грибок у приміщенні може спричинити збитки, не кажучи про небезпеку для здоров'я. Так само, як і потреба постійно провітрювати приміщення призводить до втрат тепла та збільшення рахунків за нього.

Вирішить проблему примусова вентиляція або встановлення рекуператорів. Ці пристрої дозволяють провітрювати приміщення з мінімальними втратами тепла.

Помилка №3. "Дерев'яне вікно більш природне"

В останні роки українці почали цікавитися природними та органічними рішеннями. Однак за таким прагненням часто ховаються міфи. Один з них — дерев'яне вікно менш шкідливе, ніж пластикове. Однак речовини, що використовуються для збереження дерев'яних рам від впливу природних чинників, далеко не найбільш дружні для людини.

Крім того, поверхня дерев'яної частини через п'ять років починає пошкоджуватися. Це впливає на естетику та енергоефективність вікна. Доглядати за дерев'яною поверхнею можна у приватному будинку. У багатоквартирному це робити важче і дорожче. Ідеальний варіант — віконна рама, яка зовні алюмінієва, а всередині — дерев'яна.

Помилка №4. Неправильно встановлене напилення склопакетів

На якісних сучасних склопакетах є спеціальне напилення, яке відбиває тепло. Якщо встановлюються два склопакети, їх потрібно правильно розмістити.

Зовнішнє напилення повинне відбивати інфрачервоне випромінювання — сонячне світло, яке нагріває приміщення. Це дозволяє уникати перегріву влітку. Напилення на внутрішньому склопакеті повинне залишати тепло всередині взимку. Тобто напилення повинне бути всередині склопакету, де воно буде захищене від механічного впливу.

Помилка №5. Дорогий профіль і дешеве вікно

При підборі вікна потрібно дотримуватися простого правила: краще мати більш дорогі склопакети і простіші профілі, ніж навпаки. Звісно, найкращий варіант — найбільш якісні склопакети і профілі. Однак в неідеальних умовах краще робити ставку на дорогі склопакети та простіші вікна, адже площа поверхні скла більша, ніж площа рами.

Помилка №6. Встановлення вікна "на пінку" без "теплого монтажу"

"Теплий монтаж" — це встановлення спеціальної стрічки довкола вікна.

Вона захищає монтажну піну, яка використовується при встановленні рами.

Якщо цього не зробити, то монтажна піна під впливом сонячних променів починає кришитися вже через три роки.

Для неї є ще одна небезпека — конденсат, що може надходити зсередини.

Принцип такий: пароізоляційна плівка не пропускає зсередини вологу в конструкцію, але дозволяє проходити повітрю.

Гідроізоляція не дає потрапити дощу та вітру ззовні.

Щоб запобігти руйнації монтажної піни від конденсату, потрібно проклеїти стики зсередини пароізоляційною стрічкою.

Інакше замерзлий конденсат за п'ять років призведе до її руйнації і погіршення ізоляційних характеристик вікна.

Помилка №7. Відсутність гідроізоляції відливу

Гідроізоляція відливу — зовнішньої частини підвіконня — необхідна умова якісного встановлення вікна, що забезпечує економію тепла. Зазвичай це здійснюється за допомогою спеціальної гідроізоляційної стрічки.

Помилка №8. Неправильне утеплення відкосів

Небажання утеплювати відкоси коштує дорого. При встановленні дорогого вікна з метою економії енергії потрібно належним чином утеплити відкоси.

Матеріали для статті надали Кирило Чуйко та Олексій Тихонов