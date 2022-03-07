Без "большой четверки", зато с долларом по 150: итоги экономического фронта 7 марта

На 12-й день широкомасштабного вторжения России в Украину мира становится понятно, что агрессоры не сдерживают даже самые жесткие экономические санкции. Сейчас в Европе и США ведутся дискуссии о том, каким должен быть следующий шаг в экономической борьбе с россией.

В самой стране-агрессоры считают, что ситуация в экономике находится под контролем. Хотя ежедневно страна теряет тысячи рабочих мест в иностранных компаниях, сворачивающих бизнес. Каждый день российская валюта продолжает свой путь к тотальному обесцениванию. Каждый день простые россияне испытывают все больше дискомфорта от неработающих платежных карт, программного обеспечения, отсутствия возможностей полета из страны.

Пока Украинская Армия превращает технику агрессора, стоимостью в миллиарды долларов, в металлолом, санкции и международную изоляцию россии ослабляет ее экономику, а значит — способность продолжать войну.

Каким было 7 марта на экономическом фронте?

Бизнес уже не быть тем, каким был

В течение 7 марта из России выходили крупнейшие аудиторские компании мира, еще называют большой четверкой: Deloitte, KPMG, PwC и Ernst&Young. Это крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги.

Утверждение годовых отчетов крупных компаний одним из аудиторов "большой четверки" является нормой во всем цивилизованном мире и признаком прозрачности работы компании и символом доверия инвесторов к менеджменту.

Теперь российскому бизнесу услуги аудиторов больше не доступны.

Возможно, глобальный выход "большой четверки" из России не изменит погоду в экономике страны-агрессора. Тем не менее, решение аудиторов не работать на экономику государства-оккупанта в очередной раз демонстрирует ту скорость, с которой российская экономика закрывается от мира.

На фоне закрытия российской экономики из российских компаний массово уходят иностранцы. Прежде всего, из топ-должностей. Ради директоров российской социальной сети VK ушло сразу пятеро иностранцев. Трое - Жако Ван Дер Мерве, Чарльза Сирла и Марка Ремона Сороре - уволились еще 4 марта, еще два независимых директора - Ян Буне и Сан Хун Ким - 7 марта.

Закрытая российская экономика больше не привлекает ни инвесторов, ни специалистов мирового уровня. Однако если без инвестиций российская экономика могла бы еще продержаться благодаря накопленным в прошлом резервам, то без высококвалифицированных кадров будет гораздо сложнее.

Бойкот продолжается

За последние сутки еще больше компаний объявило об обрыве отношений со страной-агрессором. К примеру, Levi Strauss & Co заявила об остановке работы в России, а также о сборе пожертвований благотворительным организациям, работающим в Украине.

О выходе с российского рынка сообщил и Netflix. Компания остановила все сделки на территории страны-агрессора.

Закрыть все свои магазины в России решали компания Sephora, специализирующаяся на продаже косметики и парфюмерии. Также компания перестанет выполнять онлайн-заказ.

Также 7 марта оборвавшиеся контакты с россией решили издатель видеоигр Ubisoft Entertainment SA, ИТ-компания Andersen, производители продуктов Fazer, Valio и Paulig, а компания Nissan сообщила о прекращении работы своего завода в Санкт-Петербурге.

На фоне массового выхода западных компаний российский парламент задумался над тем, как спасти ситуацию. Депутаты госдумы хотят национализировать имущество компаний, объявляющих о закрытии производств в России из-за войны в Украине.

После начала войны в Донбассе и аннексии Крыма ни одна западная компания не хотела работать на оккупированных территориях. Имущество этих предприятий оккупационные власти также национализировали. Так появлялись пиратские компании, экспроприировавшие имущество мировых брендов.

Похоже, что подобная операция, которая в свое время была проведена в Крыму и на оккупированном Донбассе, будет проведена на всей территории россии. Это отличный сигнал тем компаниям, которые все еще не заявили о своем выходе с российского рынка. Таким, как Metro, Coca-Cola, McDonald's и другие.

Новый пакет санкций

На фоне обстрелов украинских городов и гражданских граждан, не прекращающих россия, Запад начал активно готовиться к новому пакету санкций против агрессора. Санкции ЕС будут включать меры по российским кораблям и портам, а также торговлю оборудованием двойного применения и технологиями.

США, со своей стороны, активно движутся к внедрению наиболее болезненных для российской экономики ограничений — ограничений на торговлю энергоресурсами. Дания со своей стороны объявила о планах как можно быстрее отказаться от российского газа.

Кажется, что одни разговоры об энергетических ограничениях для России пустили рубль "в свободное падение". За один день российская валюта потеряла 20% своей стоимости.