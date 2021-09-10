Минэнерго обнаружило недостачу 17,5 тысяч тонн угля на складах "Львовугля"

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В результате инвентаризации остатков угля на складах шахт ГП "Львовуголь" обнаружили недостачу 17 585 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"По обращению министерства руководитель госпредприятия организовал в течение 6-7.09.2021 инструментальную съемку аварийных угольных складов обособленных складов - шахт (то есть проведены маркшейдерские замеры остатков угля с целью установления фактического объема угля, которое находится на этих складах).

В результате проверки выявлено, что общий баланс нехватки угля по ГП "Львовуголь" составляет 17585 тонн", - заявили в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что обратились в Национальную полицию с заявлением о возможном совершении уголовного преступления по факту хищения госимущества.

"Это первая такая проверка при подготовке к отопительному сезону. Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы выявить и привлечь к ответственности виновных.

Мы будем прилагать максимум усилий для контроля и обеспечения эффективной работы отраслевых государственных предприятий и недопущения злоупотреблений", - заявил заместитель министра энергетики Алексей Кураков.

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Напоминаем:

Ранее глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил о схеме с "фирмой-прокладкой" "УВГЗ групп", которая покупала уголь у государственного "Львовуголь" для дальнейшей перепродажи на ПАО "Центрэнерго".

Министерство энергетики инициирует привлечение средств Госрезерва для закупки угля для ПАО "Центрэнерго" объемом ориентировочно 1 млн тонн.

Ситуация с накоплением угля на складах улучшилась, но запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими - на складах в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине необходимо импортировать примерно 3,5 млн тонн энергетического угля в течение предстоящего отопительного сезона.

В "Укрэнерго" подчеркивают - ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической, на складах ТЭС в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа.

"Нафтогаз" вместе с Минэнерго изучают возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ПАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственное ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс тонн энергетического угля - объем угля распределят равными частями (по 37,5 тыс т) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

В ПАО Центрэнерго просят госбанки прокредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Экономическая правда