Украине необходимо импортировать около 3,5 миллионов тонн угля для прохождения зимы – министр

фото: минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине необходимо импортировать примерно 3,5 млн тонн энергетического угля в течение предстоящего отопительного сезона.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн в течение отопительного сезона согласно графика накопления угля", - отметил министр.

Он добавил, что генерирующие компании - и ДТЭК, и "Центрэнерго" - начали заключать контракты на импорт угля.

По его словам, цена электроэнергии на рынке уже дает возможность "спокойно покупать уголь, производить (электроэнергию - ред.), продавать и зарабатывать".

"Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить ОЗП", - резюмировал Галущенко.

В то же время министр добавил, что в отопительном сезоне этого года Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" - работу АЭС минимум 14-ю блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно, в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока.

По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах на начало ОЗУ достигнут 19,5 млрд куб. м.

Читайте также: Из-за дефицита угля останавливаются энергоблоки. Стране готовиться к отключениям электричества?

Напоминаем:

В "Укрэнерго" подчеркивают - ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической, на складах ТЭС в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа.

"Нафтогаз" вместе с Минэнерго изучают возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ПАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственное ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс тонн энергетического угля - объем угля распределят равными частями (по 37,5 тыс т) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

В ПАО Центрэнерго просят госбанки прокредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.