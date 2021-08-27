"ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" договорились о поставке 75 тысяч тонн угля из США

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"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственное ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс тонн энергетического угля - объем угля распределят равными частями (по 37,5 тыс т) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК".

Отмечается, что судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

"Обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду", - заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

"В прошлом году украинская энергосистема оказалась в непростой ситуации из-за сильных морозов и недостаточных запасов угля. Поэтому стабильность работы энергосистемы - наш первый приоритет.

Дополнительные запасы угля позволят нам спокойно пройти через отопительный сезон, без необходимости использования газа или импорта электроэнергии. Центрэнерго также остается единственным потребителем угля шахт, которое почти полностью обеспечивает потребности предприятия", - отметили в ПАО "Центрэнерго".

По данным "Интерфакс-Украина", поставка американского угля будет осуществлена ​​через международного трейдера Trafigura.

В "ДТЭК" добавили, что 19 августа компания получила первую партию польского угля объемом 2700 тонн в рамках подписанного компанией и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс тонн энергетического угля из соседней страны.

Также "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из Казахстана.

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Напоминаем:

В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

В ПАО Центрэнерго просят госбанки прокредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Экономическая правда