Минэнерго увеличило план накопления угля на ТЭС до 3 миллионов тонн

unsplash

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Это более чем двух раз превышает показатель предыдущего графика, которым был установлен план накопления угля на уровне 1,4 млн тонн.

"Решение Министерства по увеличению плановых показателей накопления угля вызвано необходимостью обеспечить стабильное электро- и теплоснабжения во время осенне-зимнего периода", - отметили в ведомстве.

Также это необходимо для устойчивой работы энергосистемы во время тестовых испытаний в изолированном режиме в рамках подготовки к синхронизации с ENTSO-E.

"Успешное прохождение тестов будет способствовать положительному решению по синхронизации украинской энергосистемы с европейской системой ENTSO-E", - пояснил первый заместитель министра Юрий Власенко.

Читайте также: Из-за дефицита угля останавливаются энергоблоки. Стране готовиться к отключениям электричества?

Напоминаем:

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Экономическая правда