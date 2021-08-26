Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС остается критической – "Укрэнерго"

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В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

Об этом говорится в обзоре работы энергосистемы 16 - 24 августа 2021 от "Укрэнерго".

Утром 25 августа в аварийном ремонте, по заявкам производителей, находилось 3 блока ТЭС мощностью 0,7 ГВт (на утро 16 августа - 2 блока и 1 корпус мощностью 0,4 ГВт).

Кроме этого, из-за отсутствия топлива не работали 19 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,3 ГВт.

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа - 763 тыс тонн).

В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели - на 2,2% до 501 тыс тонн (16 августа - 490 тыс тонн). Это является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс тонн", - отмечают в "Укрэнерго".

При этом, объем антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс тонн.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового - в 1,5 раза.

На складах ТЭЦ на 25 августа находится 168 тыс тонн угля, что на 9,9% меньше, чем по состоянию на 16 августа (185 тыс тонн).

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Напоминаем:

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Экономическая правда