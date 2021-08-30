На складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть – "Укрэнерго"

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В "Укрэнерго" подчеркивают - ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической, на складах ТЭС в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа.

Об этом говорится в обзоре работы энергосистемы 25 - 29 августа 2021 года от "Укрэнерго".

"Среднесуточное производство ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 8,6% с 94,7 млн кВт∙ч до 86,5 млн кВт∙ч.

Такое значительное уменьшение производства, прежде всего, связано с уменьшением потребления электроэнергии, а также увеличением генерации АЭС (+ 4,8%) и разгрузкой в ​​выходные", - говорится в сообщении.

При этом, в будни среднесуточное производство составило 93,8 млн кВт∙ч, а в выходные 75,6 млн кВт∙ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 25% до 23%.

Утром 30 августа в аварийном ремонте, по заявкам производителей, находилось 3 блока ТЭС мощностью 0,8 ГВт (на утро 25 августа - 3 блока мощностью 0,7 ГВт).

Кроме этого, из-за отсутствия топлива не могут работать 18 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью 7 ГВт.

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической.

По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тыс тонн). В частности, запасы газового угля по сравнению с 25 августа снизились на 4,2% до 480 тыс тонн, а объемы антрацитового угля - на 3,6% до 240 тыс тонн", - отмечают в "Укрэнерго".

Подчеркивается, что в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа.

В частности, газового угля накоплено в 2,4 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового - в 1,7 раза.

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Напоминаем:

"Нафтогаз" вместе с Минэнерго изучают возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ПАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственное ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс тонн энергетического угля - объем угля распределят равными частями (по 37,5 тыс т) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

В ПАО Центрэнерго просят госбанки прокредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Экономическая правда