"Нафтогаз" изучает возможность покупки угля для "Центрэнерго" – министр

фото: минэнерго

"Нафтогаз" вместе с Минэнерго изучают возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ПАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.

Об этом во время пресс-брифинга на объектах "Львовуголь" сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает ExPro.

"Сегодня мы с "Нафтогазом" прорабатываем модель, что "Нафтогаз" может найти определенные формы кооперации с "Центрэнерго" для того, чтобы купить уголь, передать "Центрэнерго", а затем получить электроэнергию и реализовать ее.

Это нормальные, рыночные, цивилизованные вещи, которые мы тоже будем делать потому, что очевидно "Нафтогазу" дешевле купить уголь, еще потом заработать на нем, перепродавая электроэнергию, чем поставлять газ на тот же "Центрэнерго", - сказал министр.

По словам Галущенко Украина не сможет пройти отопительный сезон 2021-2022гг. без импорта угля.

"Сейчас запасы идут ниже графика - это до миллиона тонн. Мы на самом деле исходили из тех данных, которые предоставило НЭК "Укрэнерго", мы рассчитывали, что должно быть около 2,8 млн т к началу отопительного сезона, к сожалению, мы сейчас видим, что мы идем с отставанием, поэтому возник вопрос импорта ... Без импорта мы не сможем", - признал он.

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Напоминаем:

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственное ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс тонн энергетического угля - объем угля распределят равными частями (по 37,5 тыс т) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

В ПАО Центрэнерго просят госбанки прокредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Экономическая правда