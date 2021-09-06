Запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими – "Укрэнерго"

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Ситуация с накоплением угля на складах улучшилась, но запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими - на складах в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.

Об этом говорится в обзоре работы энергосистемы 30 августа - 5 сентября 2021 от "Укрэнерго".

Отмечается, что среднесуточное производство ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 3% до 83,9 млн кВт∙ч.

"Такое снижение производства, прежде всего, связано с уменьшением потребления и экспорта электроэнергии, а также увеличением генерации ВИЭ (+20%)", - заявили в "Укрэнерго".

При этом в будни среднесуточное производство составило 87 млн ​​кВт∙ч, а в выходные 76,2 млн кВт∙ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 23% до 22%.

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС улучшилась. В частности, за последние 10 дней поставки угля составили 52,9 тыс. тонн, тогда как расход - 49,9 тыс. тонн. Однако, запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими", - подчеркивают в "Укрэнерго".

Так, по состоянию на утро 6 сентября на складах ТЭС находится 766 тыс. тонн угля, что на 6,4% больше, чем на утро 30 августа (720 тыс. тонн). В частности, запасы газового угля по сравнению с 30 августа выросли на 12,5% до 540 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 5,8% до 226 тыс. тонн.

"В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября", - отметили в компании.

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Напоминаем:

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине необходимо импортировать примерно 3,5 млн тонн энергетического угля в течение предстоящего отопительного сезона.

В "Укрэнерго" подчеркивают - ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической, на складах ТЭС в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа.

"Нафтогаз" вместе с Минэнерго изучают возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ПАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственное ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс тонн энергетического угля - объем угля распределят равными частями (по 37,5 тыс т) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

В ПАО Центрэнерго просят госбанки прокредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Экономическая правда