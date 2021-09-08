Минэнерго инициирует закупку 1 миллиона тонн угля для "Центрэнерго" за счет Госрезерва

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Министерство энергетики инициирует привлечение средств Госрезерва для закупки угля для ПАО "Центрэнерго" объемом ориентировочно 1 млн тонн.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, отвечая на вопросы журналистов во время энергофорума, организованного Еnergy club, передает "Интерфакс-Украина".

"Министерство инициировало совещание в Минэкономики, через премьер-министра было поручение.

Сейчас прорабатываем и будем пытаться внести соответствующие изменения в госбюджет, чтобы за счет средств Госрезерва закупить уголь для "Центрэнерго", - сказал Власенко.

По его словам, речь идет об объеме топлива ориентировочно в 1 млн тонн.

При этом, по словам первого заместителя министра, нет необходимости привлекать всю возможную сумму сразу, "деньги могут идти постепенно".

Ранее в Фонде госимущества сообщили, что "Центрэнерго" обратилось к государственным банкам о получении кредита на сумму около 1 млрд грн на коммерческих условиях для закупки угля, чтобы избежать его дефицита в отопительный период.

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Напоминаем:

Ситуация с накоплением угля на складах улучшилась, но запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими - на складах в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине необходимо импортировать примерно 3,5 млн тонн энергетического угля в течение предстоящего отопительного сезона.

В "Укрэнерго" подчеркивают - ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической, на складах ТЭС в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа.

"Нафтогаз" вместе с Минэнерго изучают возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ПАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственное ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс тонн энергетического угля - объем угля распределят равными частями (по 37,5 тыс т) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

В ПАО Центрэнерго просят госбанки прокредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.