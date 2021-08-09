Укренерго заявляє про критичні запаси вугілля на ТЕС

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.

Про це йдеться в огляді Національної компанії "Укренерго".

Оператор додав, що через зниженням споживання в енергосистемі на 3,1% проти минулого тижня, виробництво ТЕС відповідно зменшилося на 9,3% – з 760 млн кВт∙год до 822 млн кВт∙год. Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 29% до 27%.

Також вплинуло зменшення експорту, зокрема, з торгової зони "острів Бурштинської ТЕС" на 57,8%, та розвантаження у вихідні. В аварійному ремонті на 9 серпня перебувало 8 блоків ТЕС потужністю 2,6 ГВт, через відсутність палива не можуть працювати 12 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ потужністю близько 5,3 ГВт.

Попри це ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС "залишається критичною". Наразі на складах знаходиться 783 тис. тонн вугілля, що на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня.

Обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 2 серпня зріс на 3,2% до 261 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 5,4% до 522 тис. тонн.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 36,4% менше, ніж має бути на 9 серпня. За тиждень запаси лише зменшились з 2 серпня на 0,5% до 183 тис. тонн.

Нагадуємо:

На 26 липня на складах ТЕС знаходилося 954 тис. тонн вугілля, що на 25,6% менше, ніж на 1 липня (1 283 тис. тонн). Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 21% менше, ніж має бути на 26 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики скласти детальний графік накопичення вугілля та газу в Україні.

Він також заявляв, що для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022 років Україні необхідно не менше 2 млн тонн вугілля.

Економічна правда