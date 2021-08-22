СМИ: в Центрэнерго просят госбанки кредит, потому что не могут купить уголь

В ПАО Центрэнерго просят госбанки кредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет

Об этом сообщили в ведомстве по результатам совещания, передает НВ.

"Для стабильного прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особого этого года, когда мы имеем дело в изолированном режиме", - заявил министр энергетики Галущенко.

Издание сообщает, что по данным Укрэнерго, ситуация с накоплением угля на складах теплоэлектростанций не меняется и остается критической.

"По состоянию на утро 16 августа на складах ТЭС находилось 763 тысяч тонн угля, что на 38,8% меньше, чем должно быть в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго", - говорится в сообщении.