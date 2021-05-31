Как телематика в автостраховании помогает водителям экономить

Сейчас ситуация изменилась, и многие водители уже знают, что это реальная возможность снижения стоимости полиса.

Максим Межебицкий, первый заместитель председателя правления страховой компании ARX, рассказывает, как это работает в Украине.

Как работает телематика

Телематика - это специальная система мониторинга, основной функцией которой является отслеживание особенностей вождения конкретного человека.

И если владелец транспортного средства - осторожный водитель, он вполне может рассчитывать на существенную скидку страхового полиса как обязательной Автоцивилки, так и КАСКО.

Во всем мире страхование с использованием телематики уверенно набирает обороты. Дополнительным толчком стала пандемия и желание автовладельцев экономить на страховании, с учетом их личной манеры управления и частоты использования авто.

Процент договоров с телематикой в большинстве стран, за исключением Италии, еще достаточно мал, но он быстро растет. Большинство экспертов прогнозирует, что использование мобильной телематики станет мейнстримом в ближайшие годы.

Традиционно телематика предусматривает использование специального устройства, которое устанавливается на авто, и по его показаниям собирается информация, определяющая характеристику вождения клиента.

По результатам подсчета владельцу возвращается определенный процент от суммы, уплаченной за полис.

Таким образом, страховка, цена которой априори достаточно высока, аккуратному водителю может обойтись довольно недорого.

Само устройство предоставляется абсолютно бесплатно. Компания ARX уже с 2016 года использует телематику в своем продукте "КАСКО Смарт".

Сейчас мы сделали следующий шаг, создав телематическую Автогражданку, принцип действия которой даже легче, описанный выше.

Автогражданка Смарт и её преимущества

Автогражданка Смарт - это обычная автогражданка, но с возможностью получить существенную скидку при безопасном управлении авто.

Безопасность управления измеряется с помощью мобильного приложения Смарт Драйв. То есть, никакого устройства устанавливать не надо - только загрузить приложение, которое и будет отслеживать манеру вождения.

Приложение будет работать в фоновом режиме и отслеживать поездки на авто. Отслеживаются ускорение, торможение, маневры, скорость и использования смартфона за рулем.

Если страхователь будет находиться в другом авто в качестве пассажира, то на это время можно выключить трекинг в настройках, чтобы такие поездки не влияли на его скоринговый балл.

Сейчас существуют версии приложения как для iOS, так и для Android, то есть почти для любых смартфонов.

Как только водитель загрузил приложение, он гарантированно получает 10% скидки.

Далее в течение первых двух месяцев действия договора страхования необходимо проехать не менее 300 км с активированным мобильным приложением.

Если за это время будет набрано 60 и более баллов, то при следующей пролонгации договора можно будет получить от 10 до 25% скидки. Максимальную скидку можно получить при 90 баллах и больше.

Простота использования и уникальность

Чтобы скачать приложение Смарт Драйв, не надо никаких специальных знаний.Уже после первых поездок будет понятно, где именно "слабые места" в манере управления водителя, над которыми надо работать.

Например - использование смартфона за рулем. Это одна из трех основных причин ДТП в мире. За рулем вообще надо забыть о существовании смартфона и не касаться его до полной остановки авто.

Если есть необходимость ответить на срочной звонок, то надо использовать функцию hands-free, которой оборудовано большинство современных авто.

Тоже самое касается и любых навигаторов, у которых есть режим голосовых подсказок.

Автогражданка Смарт является уникальным предложением для украинского рынка.

Потому что Автогражданка в целом - довольно стандартный и простой продукт, который в большинстве компаний не имеет никаких отличий и не дает никаких преимуществ страхователю, так как выплата осуществляется потерпевшему.

Поэтому любые дополнительные преимущества в пользу именно страхователя делают этот продукт особенным на фоне других компаний. Это касается и возможности приобрести дополнительные покрытия, и прямое урегулирование, и удобный способ приобретения электронного полиса на сайте страховщика.

Это также и возможность с помощью телематики более справедливо оценить тариф для конкретного водителя.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы и для Каско использовать то же приложение, что и для Автогражданки, но с Bluetooth меткой, которая свяжет приложение с застрахованным авто.

Можно будет получить 10% скидки при заключении договора страхования и еще дополнительно до 25% при достаточном количестве баллов в последнем квартальном платеже.

То есть получить до 35% скидки уже в первый год страхования.

Можно утверждать, что телематика со всех сторон очень выгодна водителю. Главное условие - управлять осторожно, соблюдая все правила.

Разобраться в телематических системе несложно, а существенно сэкономить на полисе вполне реально!

Загрузить приложение Смарт Драйв можно здесь:

apple.com

play.google.com