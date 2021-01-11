Итоги 2020 - не только COVID. ТОП-8 инноваций от компании ARX

Компания ARX пошла по пути перестройки, не испугавшись пандемии. Топ -8 инноваций 2020 представляет Максим Межебицкий, первый заместитель председателя правления страховой компании ARX.

В 2020 нам пришлось перестраивать работу, адаптироваться к новым условиям, и мы успешно справились с вызовом.

Сработали наши многолетние инвестиции в IT и диджитализацию. В некоторых аспектах сервис для наших клиентов стал даже лучше.

Мы не остановились, а, наоборот, увеличили темпы развития, и теперь можем оглянуться на наши главные инновации.

1. Страхования жизни "Антивирус"

Мы быстро среагировали на потребности рынка и предложили новый продукт, который покрывает риск пневмонии, в том числе связанной с СOVID-19. Прямо на ходу мы вносили необходимые изменения, которые делали продукт лучше для наших клиентов. Сейчас программа "Антивирус" предполагает:

- Страхование на случай пневмонии любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) с проведенной госпитализацией и стационарным лечением. Выплата – 100% от страховой суммы;

- Страхование при наступлении пневмонии любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) с проведенным амбулаторным лечением. Выплата – 25% от страховой суммы;

- Страхование на случай преждевременного ухода из жизни по любой причине. Выплата – 100 % от страховой суммы.

2. Онлайн продажи

Компания и раньше продавала онлайн, но в 2020 объем онлайн-продаж существенно вырос. Сейчас основные виды страхования доступны нашим клиентам в электронном виде с возможностью покупки на сайте. Это ОСГО, Мини КАСКО, ДГО, туристическое страхование,"Антивирус".

В июле 2020 года мы модернизировали наш web-shop: запустили более понятный и дружественный интерфейс для покупки ОСГО онлайн. Теперь при введении номера авто основная информация, необходимая для расчета стоимости полиса, подтягивается автоматически.

Можно рассчитать стоимость страховки авто в несколько кликов, оплатить онлайн и получить полис на e-mail.

Также у клиентов появилась возможность общаться с компанией не только в телефонном режиме, но и с помощью чатов в мессенджерах Viber и Тelegram.

3. Дистанционное урегулирование

Ещё восемь лет назад мы запустили процесс дистанционного обслуживания клиентов по моторному страхованию – Телеурегулирование. И сейчас эта услуга, как никогда, актуальна.

С нашим продуктом клиенту при наступлении события не нужно ехать в офис компании – достаточно заявить о нём, позвонив в контакт-центр и после этого сразу ехать на СТО.

Отслеживать статус возмещения убытков можно в онлайн режиме. ARX взаимодействует с СТО -партнёрами, предлагая клиенту законченную услугу – полностью отремонтированный автомобиль с гарантией качества ремонта.

4. Онлайн-агенты

Понимая, что будущие поколения будут вести бизнес больше в онлайн, чем в офлайн, мы даем возможность зарабатывать онлайн. Основная функция онлайн – агента - передать компании контакты знакомых, которые заинтересованы в страховании авто.

За эти контакты агенты получают вознаграждение, при этом им не надо заниматься заключением договоров. Все достаточно просто и прозрачно, и может принести дополнительный доход даже тем, кто напрямую не занят в страховом бизнесе.

5. Мобильная игра "ARX game"

Геймификация — мировой тренд, который не могут не учитывать бизнесы, претендующие на звание инновационных. Молодежь активно вовлечена в игровой процесс, и это наши потенциальные клиенты. Поэтому в 2020 мы создали полноценную мобильную игру, с использованием нашего бренд-героя ARX-мена (его мы также, кстати, создали в 2020 году).

Игра очень легкая с точки зрения нагрузки на смартфон.Во время игры клиент имеет несколько "жизней", понимая в процессе, как правильно урегулировать ДТП - вызвать полицию, воспользоваться европротоколом, и т. д.

6. Мобильное приложение для водителей "Smart drive"

"Smart drive" - приложение, которое также сродни игре, но имеет намного больше бонусов и практического значения. Его можно бесплатно скачать из App Store и Google Play и с его помощью отслеживать свою манеру вождения.

Приложение фиксирует основные показатели вождения: скорость, маневры, ускорение, торможение и использование телефона за рулем. За каждую поездку начисляются баллы. И, если водитель видит, что набирает достаточное количество баллов, то может задуматься о приобретении полиса, который поможет ему сэкономить.

7. Автогражданка "СМАРТ ДРАЙВ"

Это тот самый полис, о котором упоминалось в предыдущем пункте. В его основе лежит принцип "Pay How You Drive" (Плати, как водишь).Полис может обеспечить автовладельцу существенную скидку на продукт Автогражданка "Все включено" при условии аккуратного вождения, которое оценивает приложение "Smart drive".

Количество баллов, при котором начисляется скидка, должно быть не менее 70. Минимальный пробег - 500 км. То есть, за три месяца после приобретения Автогражданки "СМАРТ ДРАЙВ" необходимо проехать не менее 500 км для того, чтобы при оплате второго платежа была возможность получить скидку при хорошем скоринговом балле.

8. Мобильное приложение "My ARX"

В 2020 мы запустили мобильное приложение "My ARX", поскольку многие клиенты обращались с подобным запросом. Приложение содержит информацию о текущих договорах медицинского страхования, Автогражданки, КАСКО, ДГО, приобретенных в онлайн-режиме. Из этого приложения можно общаться с компанией напрямую, не переходя в мессенджеры.

Скачав приложение, больше не нужно носить с собой пластиковую карту по договору медицинского страхования. Функционал этого приложения мы намерены расширять в 2021 году.

В целом, планов на 2021 год у нас много. Мы будем развивать розничное медицинское страхование, страхование гаджетов (в том числе и телефонов б/у), продолжим экспериментировать с телематикой, особенно с мобильной телематикой, поскольку ясно, что это станет в ближайшие годы мейнстримом.

Наш цель — никогда не останавливаться, двигаться дальше, оставаясь самой инновационной компанией на страховом рынке Украины.