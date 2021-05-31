Як телематика у автострахуванні домомагає водіям економити

Наразі ситуація змінилася, і багато водіїв вже знають, що це реальна можливість зниження вартості полісу.

Максим Межебицький, перший заступник голови Правління cтрахової компанії ARX розповідає, як це працює в Україні.

Як працює телематика

Телематика - це спеціальна система моніторингу, основною функцією якої є відстеження особливостей водіння конкретної людини. І якщо власник транспортного засобу - обережний водій, він цілком може розраховувати на суттєву знижку страхового полісу як обов’язкової Автоцивілкии, так і КАСКО.

У всьому світі страхування з використанням телематики упевнено набирає обертів. Додатковим поштовхом стала пандемія та бажання автовласників економити на страхуванні, з урахуванням їх особистої манери керування та частоти використання авто.

Відсоток договорів з телематикою у більшості країн, за виключенням Італії, ще досить малий, але він швидко зростає. Більшість експертів прогнозує, що використання мобільної телематики стане мейнстрімом у найближчі роки.

Традициійно телематика передбачає використання спеціального пристрою, який встановлюється на авто, і за його показниками збирається інформація, яка визначає характеристику водіння клієнта.

За результатами підрахунку власнику повертається певний відсоток від суми, сплаченої за поліс. Таким чином, страховка, ціна якої апріорі досить висока, акуратному водієві може обійтися досить недорого.

Сам пристрій надається абсолютно безкоштовно. Компанія ARX вже з 2016 року використовує телематику у своєму продукті "КАСКО Смарт".

Зараз ми зробили наступний крок, створивши телематичну Автоцивилку, принцип діє якої навіть легший, ніж описаний вище.

Автоцивілка Смарт та ії переваги

Автоцивілка смарт - це звичайна автоцивілка, але з можливістю отримати суттєву знижку при безпечному керуванні авто. Безпечність керування вимірюється за допомогою мобільного додатку Смарт Драйв.

Тобто, ніякого пристрою встановлювати не треба — тільки завантажити додаток, який і буде відстежувати манеру водіння. Додаток буде працювати у фоновому режимі та відслідковувати поїздки на авто.

Відстежуються прискорення, гальмування, маневри, швидкість та використання смартфону за кермом.Якщо страхувальник буде знаходитись в іншому авто в якості пасажира, то на цей час можна виключати трекінг у налаштуваннях, щоб такі поїздки не впливали на його скоринговий бал.

Наразі існують версії додатку як для iOS, так і для Android, тобто майже для будь-яких смартфонів.

Як тільки водій завантажив додаток, він гарантовано отримує 10% знижки. Далі на протязі перших двох місяців дії договору страхування необхідно проїхати не менше ніж 300 км з активованим мобільним додатком.

Якщо за цей час буде набрано 60 і більше балів, то при наступній пролонгації договору можна буде отримати від 10 до 25% знижки.

Максимальну знижку можна отримати при 90 балах та більше.

Простота використання та унікальність

Щоб завантажити додаток Смарт Драйв, не треба ніяких спеціальних знань. Вже після перших поїздок буде зрозуміло, де саме "слабкі місця" в манері керування водія, над якими треба працювати.

Наприклад – використання смартфону за кермом. Це одна з трьох основних причин ДТП у світі. За кермом взагалі треба забути про існування смартфону і не торкатися його до повної зупинки авто.

Якщо є потреба відповісти на терміновій дзвінок, то треба використовувати функцію hands-free, якою обладнано більшість сучасних авто. Теж саме стосується і будь-яких навігаторів, у яких є режим голосових підказок.

Автоцивиілка Смарт є унікальною пропозицією для українського ринку. Бо Автоцивілка взагалі – досить стандартний та простий продукт, який у більшості компаній не має ніяких відмінностей і не дає ніяких переваг страхувальнику, тому що виплата здійснюється потерпілому.

Тому будь-які додаткові переваги на користь саме страхувальника роблять цей продукт особливим на фоні інших компаній. Це стосується і можливості придбати додаткові покриття, і пряме врегулювання, і зручний спосіб придбання електронного полісу на сайті страховика.

Це також і можливість за допомогою телематики більш справедливо оцінити тариф для конкретного водія.

Зараз ми працюємо над тим, щоб і для Каско використовувати той самий додаток, що і для автоцівілки, але з Bluetooth міткою, яка зв’яже додаток із застрахованим авто.

Можна буде отримати 10% знижки при укладенні договору страхування і ще додатково до 25% при достатній кількості балів в останньому квартальному платежі. Тобто разом отримати до 35% знижки вже в перший рік страхування.

Можна стверджувати, що телематика з усіх сторін дуже вигідна водію. Головна умова — керувати обережно, дотримуючись усіх правил. Розібратися в телематичній системі нескладно, а суттєво зекономити на полісі цілком реально!

Завантажити додток Смарт Драйв можна тут:

apple.com

play.google.com