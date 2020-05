Новая эра образовательных стартапов

Десять років тому ми створили школу EnglishDom, яка вчила англійської по-новому – через інтернет та відеозв’язок, бо нам відразу хотілося не обмежувати себе та працювати на всю країну або навіть ширше.

Сьогодні EnglishDom – одна з найбільших EdTech компаній Східної Європи. У нас працює 400 викладачів та 100 працівників в інших відділах компанії. Вони навчають понад 4 тис. людей, а ще 35 тис. займаються онлайн самостійно.

Ми створюємо програми та додатки, щоб люди могли займатися не лише самостійно, а й у парі з нашими викладачами через відеозв'язок та спільний цифровий підручник.

Наше завдання – створити систему сучасних онлайн-продуктів, наприклад, мобільних додатків для вивчення слів. А також дібрати психологічно сумісного викладача для студента, щоб все це разом надихало людину вчити англійську.

Але 2020 рік став поворотним для EdTech-галузі як в Україні, так і світі. Уперше сотні мільйонів учнів, студентів та викладачів з усього світу відкрили для себе заняття через інтернет. Стало зрозуміло, що світ освіти вже не буде таким, як раніше.

Як поява друкарського верстата та книг змінила освіту свого часу, так і інтернет, мобільні пристрої та IT-технології змінять освіту в 21 ст. А унікальна самоізоляція людства, яка відбулась на наших очах, лише прискорити цей процес.

За останній місяць учні та студенти в усьому світі, як і в Україні, масово навчаються через відеоконференції, Google Classroom та телеуроки. А дорослі слухають масові безкоштовні онлайн-курси.

Наприклад, онлайн-курс Єльського університету під назвою "Наука благополуччя" The Science of Well Being за три тижні березня 2020 р. отримав стільки ж реєстрацій, як за 2 роки до цього, – понад півмільйона.

Також карантин надав нові можливості – компанії відкривають безкоштовні доступи. Багато хто з EdTech компаній відкрив безкоштовний доступ на період, коли у людей є час вчитися.

Наприклад, найбільший світовий сервіс онлайн-освіти Coursera відкрив безкоштовний доступ для університетів до своїх курсів Coursera for Campus до 31 липня.

Наша компанія також на 3 місяці відкрила безкоштовний доступ до нашого мобільного додатку для вивчення слів Ed Words - за кодом ed_free.

Українські EdTech-компанії також відчули зростання трафіку. Про збільшення трафіку в 2–5 разів заявили сервіси українських безкоштовних курсів Prometheus та EdEra.

У нас в EnglishDom також вдвічі збільшилась і відвідуваність безкоштовних сервісів. Нам довелося оперативно провести роботи, щоб посилити систему, зокрема оптимізувати код та збільшити ємність серверів.

Загалом у світі експерти розмірковують над тим, що станеться після закінчення карантину – наскільки активно продовжить розвиватися онлайн-освіта.

Наприклад, за деякою інформацією, лише менше 5% від 1,6 трлн доларів, які витрачаються на освіту в США, припадає на EdTech. Як бачимо, перспективи для розвитку галузі ще великі.

Саме Китай, який перший запровадив карантин, першим же відреагував, значно збільшивши інвестиції в EdTech. На початку квітня було оголошено про те, що сервіс Yuanfudao, який надає освітні послуги для школярів, зміг залучити 1 млрд додаткових інвестицій.

За нещодавніми дослідженнями британської компанії RS Components, за останні 10 років використання технологій у класах британських шкіл зросло втричі – з 20% до 80%.

При цьому 56% учителів відзначили, що в їхніх школах в останній час гроші витрачалися на освітнє програмне забезпечення та додатки, і 54%, що гроші йшли на комп’ютери у класах 54%. Таким чином, Software обігнав hardware.

У цьому ж дослідженні світовий ринок EdTech оцінюється в 252 мільярди доларів.

У яких країнах найбільше EdTech компаній? Лідерство впевнено тримають США, адже тут базується 43% від усіх крупних компаній галузі. На другому місці інший великий гравець EdTech – Індія – 327 компанії. Далі йдуть Бразилія – 275, Великобританія – 245, Китай – 101, який завершує першу 5-ку.

Штаб-квартири EdTech в світі

Причому серед лідерів за розміром залучених інвестицій саме індійська та китайські компанії.

EdTech компанії за залученими інвестиціями, інформація не враховує нові 1 млрд інвестицій в Yuanfudao.

Що далі? Говорять про подальший розвиток співпраці між традиційною освітою та EdTech-компаніями, що відтепер онлайн-платформи будуть необхідним додатком для занять у класах та аудиторіях.

Фізична відсутність у класі зможе нівелюватися присутністю онлайн. Окрім цього, будуть розвиватися спеціальні інструменти для стандартизації тестування та перевірки домашніх завдань.

Те, що перехід перевірки домашнього завдання в цифру - перспективний напрямок, ми бачили за нашим власним досвідом.

Наприклад, коли ми запровадили модуль перевірки завдання в цифровому підручнику EnglishDom на початку уроку – це збільшило його виконання студентами з 60% до 80%.

Судячи з усього, наступним цікавим напрямком EdTech буде використання технологій доповненої та віртуальної реальності.

Прогнозується, що ринок розширеної реальності вже у 2023 році сягне 20,3 млрд доларів. При цьому ринок віртуальних шоломів складатиме 640 млн доларів.

Розвиток цього напрямі призведе до того, що учні все більше будуть відходити від пасивного до активного навчання та зможуть взаємодіяти у реальному часі з навчальним матеріалом, що стимулюватиме їхню мотивацію та підвищуватиме рівень зацікавленості. Це відкриває захопливі перспективи для навчання нових поколінь.