Правительство решило перевести на бюджет 80 тысяч студентов-контрактников: кого это касается

Кабинет министров принял постановление, благодаря которому студенты старших курсов университетов и профтехучилищ, которые сейчас учатся на контракте, смогут перейти в бюджет.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Имеем еще одно крайне важное решение в сфере образования. Принимаем постановление, благодаря которому студенты старших курсов университетов и профтехучилищ, которые сейчас учатся на контракте, смогут перейти на бюджет. О каких категориях студентов идет речь?"

Во-первых, это касается детей погибших защитников и защитниц Украины, участников боевых действий и их детей. Во-вторых, это также касается внутренне перемещенных лиц, которые переехали из общин, находящихся в оккупации, или где ведутся активные боевые действия", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, все студенты из этих категорий, зачисленные на контракт до 2021 года включительно, смогут продолжать обучение за средства государства.

В общей сложности мы говорим в этом году о более чем 80 тысячах людей. В этом году государство выделит для соответствующего проекта 363 млн грн", - добавил премьер.

"В условиях сложной экономической ситуации переселенцев, а также поддержки украинцев, защищавших и защищающих Украину, правительство считает этот проект правильным и справедливым решением", – резюмировал Шмыгаль.

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Как пояснили в Минреинтеграции, возможность перевестись на обучение за государственные средства получили следующие категории студентов:

лица, проживающие на временно оккупированной территории в условиях военного положения, на территории общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) на территории общин, по состоянию на 15 октября и 15 февраля соответствующего года включены в список, утвержденный Минреинтеграции;

лица, выехавшие из таких территорий;

дети погибших защитников Украины;

участники боевых действий и дети;

лица, получившие инвалидность в результате войны, и их дети.

Для перевода на бюджет соискатели образования, входящие в утвержденный постановлением перечень, должны обратиться с заявлением к руководителю учебного заведения. Выш осуществляет верификацию поданных документов, подтверждающих право на перевод, пояснили в министерстве.

Также студенты будут получать социальную стипендию. Ее размер в зависимости от категории стипендиатов и вида учебного заведения определен Министерством образования и науки.

"Перевод будет производиться за счет неиспользованных мест государственного заказа в 2022 году, а также наличия вакантных (высвобожденных) мест. При отсутствии последних возможно увеличение объема государственного заказа", - добавили в правительстве.

Экономическая правда