Почему ФОПы не дают развиваться украинской экономике

Уряд пропонує штрафувати за використання ФОПів для ухилення від податків.

Як економіст, я підтримую таку пропозицію. Звичайно, ті, хто використовує ФОПи, проти таких штрафів.

Але ФОПи створюють нерівні правила гри на ринку, заводять економіку в тінь, унеможливлюють розвиток фінансових ринків.

Дійсно, в певних галузях легко використовувати ФОПів для працевлаштування (наприклад ІТ чи юридична практика), а в інших ні (промисловість). Таким чином різні галузі платять різні ставки податку.

Це спотворює розподіл талановитих людей. Вони ідуть в працювати в ІТ а не в промисловість частково і тому що податки в ІТ менше. Результат — промисловість не розвивається і страждає вся економіка.

Більше того, навіть в середині одній галузі, можуть бути чесні компанії, які працюють повністю "в білу", офіційно працевлаштовують своїх працівників, і "сірі" компанії, які працевлаштовують більшість співробітників як ФОПи.

"Сірі" компанії мають меншу ефективну ставку податку, але потенційно залежать від правоохоронних, податкових та інших органів влади. Ці органи можуть погрожувати штрафами та іншим покаранням і таким чином тиснути на компанії. Результат — можливості для корупції, маски шоу, неможливість захистити себе в судах, тощо.

Навіть якщо сьогодні чиновники не використовують такі можливості для тиску певних компаній, наступний уряд може почати.

Наступна проблема — компанія, побудована на ФОПах, не може повністю показати банкам та іншим кредиторам свою бізнес модель. Співробітників немає, є контрагенти ФОПи. Банк не розуміє де є справжній бізнес, а де є окозамилювання для ухиляння від податків.

Тому компаніям, побудованим на ФОПах, складніше отримувати фінансування від банківської системи, яка вимагає прозорості бізнес моделі. Результат — збільшення позабанківського, неформального і непрозорого фінансування. На рівні всієї економіки це призводить до відсутністі розвитку фінансових ринків.

Люди і бізнеси, які протестують проти пропозиції уряду, насправді, протестують проти підвищення ставки податків, якщо ФОПи не можна буде використовувати.

Але це різні речі — створення прозорих і однакових правил гри для всіх і збільшення податків. Можна відмінити ФОПи і одночасно зменшити офіційні податки.

Сьогодні система ФОПів утримує українську економіку від розвитку.

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