Почему "дикий" рынок земли должен уйти в прошлое

Людина у 90-их роках отримала сертифікат на земельну ділянку. Здавала свій пай в оренду, домовилась – лише на словах.

Як оформлена ділянка – теж не турбувалась. Агровиробнику це було вигідно, а для людини нічого не коштувало.

Кілька розчерків пера нечистих на руку нотаріусів і людина втратила свою землю.

Але скоро для власника паю все зміниться: ціна оренди зросте, а держава захистить право власності людини на пай.

Чорно-сіре-нелегальне буття ринку землі має піти у минуле. Потрібно нарешті зробити ринок прозорим, зрозумілим, із чіткими правилами та регулюванням.

Це захист коштів людей, ресурс для розвитку бізнесу, потенціал для створення робочих місць.

Робота йде за багатьма напрямками.

Прозорість. Її ми забезпечимо передусім за рахунок відходу від паперових технологій ведення землеустрою.

Кадастри і реєстри мають бути зібрані в одному місці.

За допомогою онлайн сервісів, публічності даних та об’єднання реєстрів чиновники перестануть бути єдиними розпорядниками інформації щодо землеустрою, приховувати її чи видавати за хабарі.

Інформація про вибрану ділянку буде у відкритому публічному доступі, усі повинні бачити що і де знаходиться.

Підприємцям буде простіше планувати свою роботу, органам місцевої влади - приймати якісні управлінські рішення, громадянам – контролювати рішення чиновників.

Ми відкриваємо геопросторову інформацію. Це посилить громадський контроль за діяльністю держави.

Уже за місяць-два буде представлено концепт системи земельного моніторингу, який допоможе забезпечити прозорість та відстежуваність земельних відносин та міститиме повну інформацію про перехід прав на землю, власників землі, вартість угод купівлі продажу та оренди, тощо.

Захист. Мати незареєстрований договір оренди для агровиробників стане небезпечно.

Адже основою для збереження права власності чи оренди буде реєстрація прав на земельні ділянки.

Тому для гарантування збереження цього права, його необхідно буде оформити за чітко визначеними процедурами та правилами. А держава зафіксує це і захистить.

Власники паїв зможуть самостійно розпоряджатися своїм майном. Держава візьме на себе обов’язок захистити їх право, якщо воно буде належним чином зареєстроване.

Оформлення ділянки буде легким і швидким, без бюрократії та корупції. Ми захистимо агровиробників та їх переважне право на викуп ділянок, які вони орендують.

Фермери зможуть отримати дешеві кредити за зниженими ставками до 5% на 5 років.

Упорядкованість. Землі, що передаються до місцевих громад, пройдуть інвентаризацію та будуть зареєстровані у Державному земельному кадастрі.

Роками первинна інформація по земельним ділянкам була плутаною із купою помилок.

Зараз ми виправляємо це, перевіряємо інформацію, бо із відкриттям ринку права власників та орендарів мають бути зафіксовані.

Доступність та зручність. Громадяни зможуть швидко та дешево оформити земельні ділянки, змінити їх цільове призначення і т.д.

Система Національної інфраструктури геопросторових даних об’єднає інформацію про різні об’єкти на єдиній картографічній основі.

Це допоможе органам влади бути більш ефективними, а громадяни зможуть отримати якісні сервіси онлайн. Знизиться кількість погоджень при оформленні документації.

Loading... В європейських країнах земельні питання – це питання місцевого життя, яке вирішують органи місцевого самоврядування.

Землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, на яких розташовані об’єкти державної власності) будуть передані у комунальну власність територіальних громад.

Громади визначатимуться повноправними власниками земель і розпоряджатимуться через земельні аукціони.

Органам місцевого самоврядування буде надана можливість здійснювати комплексне планування просторового розвитку території громади, як в межах, так і за межами населених пунктів, як для містобудівних, так й для всіх інших потреб.

Коли все це запрацює, історія, з якої я розпочав, буде мати зовсім інший кінець.

Після запуску ринку землі вартість одного гектару буде складати мінімум 30 тис. грн, якщо ж людина має пай у 4 га – то отримає капітал на суму 120 тис. грн, а не кілька мішків пшениці.

Держава буде захищати належним чином зареєстроване право на пай і подбає, аби оформити ділянку належним чином можна було легко і швидко, без бюрократії та корупції.

Саме це і має на меті земельна реформа – зробити земельні відносини в Україні справедливими, зрозумілими та прозорими.