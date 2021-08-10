Велика приватизація: Фонд держмайна затвердив радників для підготовки до аукціонів

фото: фонд держмайна

Конкурсна комісія, до складу якої увійшли представники Фонду держмайна, Мінекономіки та Мінфіну, затвердила перелік радників для підготовки об'єктів великої приватизації до аукціонів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що вибір радників відбувався за новою, двоетапною процедурою.

До переліку увійшли:

Компанія Rothschild & Co Polska sp. z.o.o.

Компанія Lazard Freres SAS

ТОВ "Ернст енд Янг"

ТОВ "Прайсуотерхаускуперс"

ТОВ "СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі".

ТОВ "БДО Корпоративні фінанси"

ТОВ "Делойт і туш"

ТОВ "КПМГ-Україна"

ТОВ "Кінстеллар Україна"

ТОВ "Конкорд Консалтинг"

"Фонд державного майна забезпечив прозорість процесу відбору приватизаційних радників і ринок продемонстрував довіру - до участі в конкурсі подалися компанії зі світовою репутацією.

Це дозволить Фонду продовжити реалізацію державної політики спрямованої на залучення сталих інвестицій через приватизацію", - заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Відповідно до закону про приватизацію державного та комунального майна, до підготовки об’єктів великої приватизації залучаються радники - інвестиційні банки, аудиторські компанії та консультанти з бездоганною репутацією та відповідністю високим критеріям, передбаченими порядком відбору.

Новий порядок, розроблений Фондом держмайна і затверджений постановою Кабміну №134 від 24 лютого 2021 року, передбачає двоетапну процедуру відбору радників з приватизації.

На першому етапі відбору потенційні радники проходять перевірку на відповідність кваліфікаційним критеріям, серед яких - отримання доходу від надання послуг за попередній повний календарний рік не менше 100 млн грн. Також, за останні три роки учасник відбору має підтвердити участь хоча б у трьох проектах реструктуризації фінансових зобов’язань, укладанні договорів купівлі-продажу активів вартістю понад 250 млн грн.

Потім з переліку обираються радники на конкретні об'єкти великої приватизації.

Нагадуємо:

Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.

Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда