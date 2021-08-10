Велика приватизація: Фонд держмайна затвердив радників для підготовки до аукціонів
Конкурсна комісія, до складу якої увійшли представники Фонду держмайна, Мінекономіки та Мінфіну, затвердила перелік радників для підготовки об'єктів великої приватизації до аукціонів.
Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.
Зазначається, що вибір радників відбувався за новою, двоетапною процедурою.
До переліку увійшли:
- Компанія Rothschild & Co Polska sp. z.o.o.
- Компанія Lazard Freres SAS
- ТОВ "Ернст енд Янг"
- ТОВ "Прайсуотерхаускуперс"
- ТОВ "СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі".
- ТОВ "БДО Корпоративні фінанси"
- ТОВ "Делойт і туш"
- ТОВ "КПМГ-Україна"
- ТОВ "Кінстеллар Україна"
- ТОВ "Конкорд Консалтинг"
"Фонд державного майна забезпечив прозорість процесу відбору приватизаційних радників і ринок продемонстрував довіру - до участі в конкурсі подалися компанії зі світовою репутацією.
Це дозволить Фонду продовжити реалізацію державної політики спрямованої на залучення сталих інвестицій через приватизацію", - заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
Відповідно до закону про приватизацію державного та комунального майна, до підготовки об’єктів великої приватизації залучаються радники - інвестиційні банки, аудиторські компанії та консультанти з бездоганною репутацією та відповідністю високим критеріям, передбаченими порядком відбору.
Новий порядок, розроблений Фондом держмайна і затверджений постановою Кабміну №134 від 24 лютого 2021 року, передбачає двоетапну процедуру відбору радників з приватизації.
На першому етапі відбору потенційні радники проходять перевірку на відповідність кваліфікаційним критеріям, серед яких - отримання доходу від надання послуг за попередній повний календарний рік не менше 100 млн грн. Також, за останні три роки учасник відбору має підтвердити участь хоча б у трьох проектах реструктуризації фінансових зобов’язань, укладанні договорів купівлі-продажу активів вартістю понад 250 млн грн.
Потім з переліку обираються радники на конкретні об'єкти великої приватизації.
Нагадуємо:
Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.
Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.
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Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.
Економічна правда
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