АМКУ оштрафував на 45 мільйонів 3 компанії за змову на торгах по ремонту доріг

фото: амку

АМКУ виявив причетність 3 компаній - ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна", дочірнього підприємства ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" - "Вінницький облавтодор" і ТОВ "ШЛЯХБУД" - до спотворення результатів торгів щодо утримання і ремонту доріг, і оштрафував їх на загальну суму в 45,86 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

Йдеться про торги, які відбулись у 2019 році (процедура закупівлі "Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Вінницькій області (додатково)").

Замовників торгів була Служба автомобільних доріг у Вінницькій області Укравтодору. Очікувана вартість закупівлі складала 50 млн грн. Переможцем у процедурі закупівлі стало ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна".

"Як встановив АМКУ під час розслідування, вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі у тендері, відтак конкуренцію між ними було усунуто.

Зважаючи на виявлені факти, Комітет на засіданні 12 серпня 2021 року визнав дії ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна", ДП "Вінницький облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" та ТОВ "ШЛЯХБУД" порушенням ЗУ "Про захист економічної конкуренції" у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів", - йдеться в позиції АМКУ.

За порушення на компанії наклали штрафи на загальну суму 45 859 828 грн.

Згідно з ЗУ "Про публічні закупівлі", суб’єкти господарювання, визнані АМКУ порушниками закону "Про захист економічної конкуренції", позбавляються права брати участь у торгах на 3 роки.

Економічна правда