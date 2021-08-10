Всі розділи
Укр / Рус

Видобуток газу "Укргазвидобуванням" скоротився на 5,2% цьогоріч

Вівторок, 10 серпня 2021, 11:51
 
ФОТО unsplash

Підприємство "Нафтогазу", "Укргазвидобування", за 7 місяців цьогоріч скоротило видобуток природного газу на 5,2%, лише у липні – на 4,8%.

Про це повідомляє пресслужба УГВ.

Так, у січні-липні 2021 року підприємство скоротило видобуток газу проти відповідного періоду торік на 5,2% до 7,9 млрд м3. Відхилення від виробничого плану становить –1,6% або 0,125 млрд м3 газу.

Водночас обсяги газу, передані на потреби споживачів, за 7 місяців зменшилися на 5,1% до 7,5 млрд м3, що на 0,7%, або 0,051 млрд м3, менше плану.

У липні "Укргазвидобування" теж скоротило видобуток до 1,144 млрд м3 природного газу, або на –4,8% у річному вимірі. Відпуск газу скоротився на 4,5% до 1,088 млрд м3.

Зазначається, що для стабілізації показників виробництва УГВ  ввела в експлуатацію 25 нових свердловин та провела ремонти старих. Також здійснено 321 колтюбінгову операцію, 71 операцію з гідророзриву пласта та проведено 9 операцій з буріння бічних стовбурів. 

АТ "Укргазвидобування" – 100% дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України". У 2020 році компанія забезпечила видобуток 13,45 млрд м3 товарного газу, який був відпущений населенню і ТКЕ.

Нагадуємо:

За перші 6 місяців 2021 року Україна видобула 9,75 млрд кубометрів природного газу - це на 4% менше, ніж у 2020 році.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ Нафтогаз

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення 10 серпня 2021, 10:20
Передчуття газової війни 10 серпня 2021, 08:12
Біометан для регулювання енергосистеми України 9 серпня 2021, 17:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!