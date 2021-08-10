Видобуток газу "Укргазвидобуванням" скоротився на 5,2% цьогоріч

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Підприємство "Нафтогазу", "Укргазвидобування", за 7 місяців цьогоріч скоротило видобуток природного газу на 5,2%, лише у липні – на 4,8%.

Про це повідомляє пресслужба УГВ.

Так, у січні-липні 2021 року підприємство скоротило видобуток газу проти відповідного періоду торік на 5,2% до 7,9 млрд м3. Відхилення від виробничого плану становить –1,6% або 0,125 млрд м3 газу.

Водночас обсяги газу, передані на потреби споживачів, за 7 місяців зменшилися на 5,1% до 7,5 млрд м3, що на 0,7%, або 0,051 млрд м3, менше плану.

У липні "Укргазвидобування" теж скоротило видобуток до 1,144 млрд м3 природного газу, або на –4,8% у річному вимірі. Відпуск газу скоротився на 4,5% до 1,088 млрд м3.

Зазначається, що для стабілізації показників виробництва УГВ ввела в експлуатацію 25 нових свердловин та провела ремонти старих. Також здійснено 321 колтюбінгову операцію, 71 операцію з гідророзриву пласта та проведено 9 операцій з буріння бічних стовбурів.

АТ "Укргазвидобування" – 100% дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України". У 2020 році компанія забезпечила видобуток 13,45 млрд м3 товарного газу, який був відпущений населенню і ТКЕ.

Нагадуємо:

За перші 6 місяців 2021 року Україна видобула 9,75 млрд кубометрів природного газу - це на 4% менше, ніж у 2020 році.

Економічна правда