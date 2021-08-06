Держбанк у лідерах: які банки були найбільш прибутковими за половину 2021 року

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Державний Приватбанк знову очолив перелік банків за чистим прибутком з показником у 11,6 млрд грн за першу половину 2021 року, найбільш збитковим виявився Правекс Банк зі значенням у –91,4 млн грн.

Про це відомо з даних Національного банку.

Загалом банки на 1 липня заробили 30,08 млрд грн. З них держбанки заробили 13,97 млрд грн, зокрема Укрексімбанк – 1,12 млрд грн, Укргазбанк – 726 млн грн, Ощадбанк – 512 млн грн.

Так, до першої п’ятірки увійшов лише один державний банк, решта – банки іноземних групи або з приватним капіталом. Зі значною різницею після Приватбанку розташувався Райффайзен Банк (2,3 млрд грн) та Сбербанк (2 млрд грн).

ПУМБ та Універсал банк заробили за пів року 1,98 млрд та 1,65 млрд грн відповідно.

Збитки від початку року отримали 10 банків з 73 активних банків. Крім Правекс Банку найбільші збитки отримали АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (–53 млн грн), Юнекс Банк (–21,2 млн грн) та БТА Банк (–20,6 млн грн).

Економічна правда