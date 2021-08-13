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Fitch покращило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці"

П'ятниця, 13 серпня 2021, 10:10
 
фото: пресслужба компанії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" на рівні "B" і поліпшило прогноз рейтингу зі "Стабільного" на "Позитивний".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Це стало можливим після зміни прогнозу суверенного рейтингу України на "Позитивний" зі "Стабільного", - додали в УЗ.

"Одне з пріоритетних завдань - вивести Укрзалізницю на найвищий рівень довіри міжнародних партнерів. Для цього ми будемо працювати над зменшенням кредитного портфеля компанії та ростом дохідної бази Укрзалізниці", - заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" до рівня "CCC+", прогноз "Стабільний".

Міжнародне кредитне агентство Fitch виключило Укрзалізницю зі списку Rating Watch Negative, в якому знаходяться компанії з перспективами зниження кредитного рейтингу, та підтвердило його на рівні "В".

Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor's змінило прогноз кредитного рейтингу АТ "Укрзалізниця" з "негативного" на "позитивний".

"Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні євробонди на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних.

Економічна правда

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Укрзалізниця Fitch

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