Fitch покращило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці"
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" на рівні "B" і поліпшило прогноз рейтингу зі "Стабільного" на "Позитивний".
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Це стало можливим після зміни прогнозу суверенного рейтингу України на "Позитивний" зі "Стабільного", - додали в УЗ.
"Одне з пріоритетних завдань - вивести Укрзалізницю на найвищий рівень довіри міжнародних партнерів. Для цього ми будемо працювати над зменшенням кредитного портфеля компанії та ростом дохідної бази Укрзалізниці", - заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
Нагадуємо:
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" до рівня "CCC+", прогноз "Стабільний".
Міжнародне кредитне агентство Fitch виключило Укрзалізницю зі списку Rating Watch Negative, в якому знаходяться компанії з перспективами зниження кредитного рейтингу, та підтвердило його на рівні "В".
Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor's змінило прогноз кредитного рейтингу АТ "Укрзалізниця" з "негативного" на "позитивний".
"Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні євробонди на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua