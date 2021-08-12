Нацполіція викрила зловживання у зерновій держкорпорації: 57 мільйонів доларів збитків

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Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ, правоохоронці встановили, що посадовці корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти.

При цьому занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару. В ході слідства поліцейські викрили численні факти реалізації злочинної схеми. Зокрема за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що була значно нижчою за ринкову", - заявили правоохоронці.

Зазначається, що протягом січня-травня 2021 року між АТ "ДПЗКУ" укладено зовнішньо-економічні контракти на експорт зернових із іноземними компаніями на загальну суму понад 231 мільйон доларів. А станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вищезазначених компаній перед державною компанією складає понад 57 мільйонів доларів.

"Також встановлені факти зловживання під час укладення договорів про страхування майна. Посадовці корпорації у змові зі службовими особами комерційних суб’єктів господарювання укладали договори страхування, у яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили тяжкі наслідки для державної компанії.

За цими фактами слідчі Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України", - додали в Нацполіції.

Зокрема між АТ "ДПЗКУ" та трьома страховими компаніями був укладений договір добровільного страхування майна на загальну суму 2,559 мільярда гривень і сплачено страхову премію в розміру 99,042 мільйона гривень. Страховий тариф за вказаним договором становив 3,87% від вартості майна корпорації, що в 3-5 разів перевищує ринковий.

Також повідомляється, що 10 та 11 серпня провели 62 обшуки у Києві, на території Волинської, Дніпропетровської, Київської, Рівненської та Одеської областей.

Слідчі дії відбувалися за місцями роботи і проживання фігурантів, у транспортних засобах та в офісних приміщеннях.

"За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також понад 200 тисяч доларів", - прозвітували в Нацполції.

"У вказаних кримінальних провадженнях заплановано проведення ряду слідчих дій та експертиз. За їх результатами буде вирішуватися питання щодо оголошення підозр особам, причетним до розкрадання державних коштів", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо:

За перший квартал 2021 року Державна продовольчо-зернова корпорація України, яка знаходиться в управлінні Мінекономіки, отримала чисті збитки на суму 148,8 млн грн.

Економічна правда