30 мільярдів прибутку та три шляхи приватизації: затверджено стратегію Приватбанку до 2024 року

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Кабінет Міністрів 11 серпня затвердив оновлену стратегію Приватбанку, згідно якої чистий прибуток банку повинен зрости до 30 млрд грн до 2024 року, а також запропоновано три шляхи приватизації фінустанови.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, документ на сайті уряду.

Ухвалена стратегія розвитку передбачає бізнес-модель, за якою банк є провідним у роздрібному сегменті ринку та має сильну позицію в малому та середньому бізнесі. Йдеться також про вдосконалення операційної моделі для підвищення ефективності та готовністю до зниження маржі.

Щодо фінансової стійкості, стратегія передбачає роботу з портфелем непрацюючих активів (NPL) та сталий рівень прибутковості. До 2024 року банк планує збільшити чистий прибуток до понад 30 млрд грн, дохідність на капітал – до понад 40%.

Статегія, кажуть у Мінфіні, допоможе максимізувати дивіденди та перетворити банк на привабливий об'єкт інвестування.

Зокрема, банк пропонує три шляхи приватизації, два з яких передбачають розділення банку. Може відбутися приватне розміщення усього банку, або лише "хорошого банку", або ж IPO "хорошого банку".

"Хороший банк" – протилежне до стратегії "поганого банку", за якої всі проблемні активи (наприклад, непрацюючі кредити NPL) банку виокремлюють та передають в окремо створену установу. Таким чином решта життєздатних активів і утворюють "хороший" банк.

Нагадуємо:

Приватбанк у перспективі може бути приватизований, для цього розглядаються варіанти розділення банку. За планами НБУ, скоро його виставлять на продаж .

Державний Приватбанк залишається найпривабливішим об'єктом для приватизації серед держбанків, і мета знайти для нього інвестора до 2025 року досить реалістична, заявила заступник директора напрямку "Фінансові інститути" міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings Аннет Есс.

Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.

У Нацбанку заявили, що почнуть готувати Приватбанк на продаж уже після закінчення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та озвучили вимоги до потенційних інвесторів.

Економічна правда