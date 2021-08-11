Укрзалізниця домоглася підвищення вантажних тарифів – найбільше це вдарить по Ахметову 

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Держрегуляторна служба погодила підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці у два етапи, що у 2021 році принесе їй 10 млрд грн – найбільше зміни вплинуть на "Метінвест" Ріната Ахметова.

Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

Раніше відповідні зміни погодили Мінфін і Мінекономіки. Наразі залишилося лише зареєструвати наказ у Мін'юсті.

Лещенко зауважив, що найбільше підвищення торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 млрд грн для "Метінвесту" і 1 млрд грн для ДТЕК. Так, на перевезення залізної руди тариф зросте з 1 вересня 2021 року на 8%, з 1 січня 2022 року на 20,4%.

На перевезення агропродукції з 1 вересня 2021 року на 8%, а з 1 січня 2022 року – на 6%. Також збільшується тариф на порожній пробіг.

Раніше ексочільник залізниці Іван Юрик зазначав, що за зміни тарифів з 1 вересня Укрзалізниця до кінця року зможе отримати додаткові доходи в сумі 1,783 млрд грн і близько 10 млрд грн — у наступному році.

За словами Лещенка наглядова рада УЗ ще рік тому виступила з ініціативою зміни тарифів, коли ціни на залізну руду лише почали зростати. Проте рішення блокувалося лобістами на рівні Держрегуляторної служби.

У січні 2021 року наглядова рада доручила ексочільнику УЗ Володимиру Жмаку знову запустити процес підвищення тарифів для вантажних перевезень, проте він зміни не підтримав. Жмак заявляв, що вантажні тарифи не є основною причиною збитків УЗ, а тому у 2021 році вартість перевезень вантажів не зросте.

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Нагадуємо:

Рада нацбезпеки ініціювала введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

В РНБО з посиланням на дані СБУ звернули увагу на недосконале тарифне регулювання, внаслідок чого тільки в останні 4 роки компанія втратила майже 100 млрд грн.

"Подальша робота компанії в рамках економічно необґрунтованих тарифів призведе до банкрутства", - вважають в СБУ.

Йдеться про різницю в тарифах для різних класів вантажів – дискримінаційний метод субсидіювання перевізників руди за рахунок інших вантажовідправників і за самої "Укрзалізниці".

Чисельні спроби змінити щось в цьому напрямку завжди зупинялися лобістами олігарха Ріната Ахметова, чий бізнес отримує найбільші преференції від чинних тарифів на залізничні перевезення.

Економічна правда



