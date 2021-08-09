Екс-менеджер Ахметова може очолити "Укрзалізницю"

Олександр Камишін фото: latifundist

Наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабінету міністрів призначити на посаду в. о. керівника компанії Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Про це ЕП розповіли співрозмовники в уряді.

За інформацією ЕП, документи на призначення Камишіна вже були направлені в уряд. Призначення може відбутися вже на найближчому засіданні Кабміну.

Наразі Камишін обіймає посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012 рр), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року - видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року - керуючий партнер Fortior Capital.

Раніше "Економічна правда" з посиланням на співрозмовників в уряді повідомляла, що покласти обов’язки голови УЗ планується на міністра Кубракова. Пізніше цю інформацію підтвердили в Мінінфраструктури.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

Водночас поєднувати посаду міністра та керівника "Укрзалізниці" Кубраков не може через конфлікт інтересів, йдеться у матеріалі ЕП.

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Нагадуємо:

На засіданні РНБО 30 липня було ініційоване введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці. Причина полягає у критичному стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки каже про аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.

Микола Топалов, ЕП