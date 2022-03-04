Росія без Windows, Google, Facebook та пенсій: підсумки війни на економічному фронті 4 березня

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Російська війна проти України продовжується з новою силою. Окупанти вже почали вдаватися до ядерного терору, обстрілявши Запорізьку АЕС перед її захопленням. Це спровокувало найбільший стрибок цін на сировинні товари, який світ бачив з 1974 року.

Вже нині стає зрозуміло, що ця війна залишить свій слід на всій світовій економіці, а не лише на економіці України, ВВП якої впав удвічі. Серйозно постраждає й економіка країни-агресора: як завдяки західним санкціям, так і завдяки свідомому вибору іноземних компаній обірвати всі свої зв’язки з державою-терористом.

Яких здобутків вдалося досягти на економічному фронті 4 березня?

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Можливо, санкції проти фінансового сектора Росії виявилися не настільки розгромними, як багато хто очікував. Від системи SWIFT відключили лише низку банків, а не всю банківську систему, а блокування резервів російського центробанку все одно залишило у його розпорядженні близько третини активів.

Проте за фінансовими санкціями на горизонті починають з’являтися енергетичні. США вже не виключають запровадження ембарго на торгівлю російською нафтою, а Міжнародне енергетичне агентство закликає європейські країни раз і назавжди відмовитися від російського газу.

Поки на самих лише розмовах про ймовірне ембарго нафта у світі може подорожчати до 200 доларів за барель, пророкують аналітики. Проте світ готовий йти на такі втрати, адже світова економіка вже втрачає від російської агресії проти України.

Так, після обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС ціни на сировину підскочили найбільше з 1974 року. Найбільше наразі дорожчає агропродукція — ключовий компонент українського експорту. Без української аграрки, яка годує понад 100 млн людей за межами України, у багатьох далеких від війни країнах громадяни можуть почати голодувати чи недоїдати.

Розуміючи наслідки цієї війни для світової економіки, західні держави та компанії одна за одною запроваджують нові санкції проти країни агресора та розривають з нею свої економічні зв’язки.

Російська ізоляція

4 березня було багатим на заяви великих компаній на підтримку України. Зокрема, з країни-агресора вирішили піти такі відомі бренди, як Французький будинок моди Hermes, компанія Swarovski, Airbnb, IT-компанія Netscout, гастрономічний гід Michelin, EPAM, виробник мережевого обладнання Cisco Systems Inc, а данська пивоварна компанія Carlsberg заявила, що припинить нові інвестиції в РФ та призупинить експорт пива та інших напоїв до країни через її вторгнення в Україну.

Набагато болючішим для російської економіки стали рішення провідних компаній-виробників мікрочипів. Зокрема, компанія Intel призупинила постачання всіх свої чипів та іншої комп’ютерної продукції до Росії. До неї приєдналася й AMD.

Ще один серйозний удар по російській економіці зробила Microsoft.

"Як решта світу, ми відчуваємо жах, злість та сум через звістки про війну в Україні та засуджуємо це невиправдане, незаконне та безпричинне вторгнення, скоєне Росією", — повідомили у компанії. Там вирішили зупинити усі продажі усіх своїх продуктів російським користувачам.

З такими санкціями економіка РФ вже невдовзі ризикує повернутися у кам’яний вік. Замінити мікросхеми на Intel чи AMD своїм вітчизняним аналогом росіяни теж не зможуть: ці аналоги мали виготовлятися на заводі тайванської компанії TCMS, яка також відмовилася від співпраці з Росією.

Замінити програмні продукти Microsoft у швидкій перспективі не вдасться взагалі. Тай куди встановлювати операційну систему, якщо ані чипів, ані комп’ютерів у РФ може не лишитися.

У відповідь на ці обмеженні зі сторони західних компаній Росія вирішила запровадити контр-санкції та заборонила своїм громадянам Facebook.

Перервати економічні зв’язки з країною-агресором вирішила й Alphabet. Компанія припинила продажі своєї продукції та реклами. Повністю заблокувала своїх користувачів у Росії та Білорусі й українська компанія Grammarly.

Власні ІТ-компанії РФ перебувають на грані дефолту та не соромляться про це відкрито повідомляти. Зокрема, російський "Яндекс" розіслав таке попередження своїм інвесторам. Напередодні компанію відрізали від західних фондових ринків.

Західні інвестори намагаються якнайшвидше вийти з Росії. Найбільші інвестиційні фонди відмовляються від інвестицій в країну-агресорку.

На кіберполі бою також триває війна. До неї вже приєдналися найбільші VPN-сервіси: KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe повідомили, що фільтрують трафік та блокують пропагандистські сайти РФ

Схоже, що Росія вже відчуває наслідки санкцій. На "латання" дірок у російському бюджеті та підтримку російських компаній вирішили спрямувати пенсійні накопичення російських громадян. Водночас у російському центробанку вирішили знизити комісію на купівлю валюти через брокерів: з 30% до 12%, хоч трохи пом’якшивши наслідки санкцій проти свого народу.

Але й нові санкцій вже на підході. Зокрема, традиційно нейтральна Швейцарія офіційно приєдналася до санкцій Європи та США. Країна обмежила експорт до Росії товарів подвійного призначення, деяких товарів нафтового сектору, експорт деяких технологій. Також країна приєдналась до фінансових санкцій.

Наслідком наступних санкцій за порушення РФ міжнародного права та територіальної цілісності України може стати падіння економіки країни-агресора навіть більше, ніж під час її дефолту у 1998 році.

Ще одні ймовірні санкції пропонують у Нацбанку. Зокрема, там пропонують відключити Росію від найбільших платформ для торгівлі цінними паперами Bloomberg, Refinitiv та an LSEG business (раніше Reuters).

Водночас ЄС хоче відрізати Росії доступ до резервів МВФ. У Євросоюзі розмірковують над різними варіантами обмеження прав РФ у Фонді: від повного виключення до блокування доступу до СПЗ, а також обмеження права голосу.