Найбільша інвесткомпанія відмовилася від інвестицій у російські цінні папери

BlackRock Inc. припинила інвестиції у російські цінні папери через розв'язану РФ війну проти України.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Рішення стосується й індексних фондів, тому провайдерів індексів просять забрати акції РФ з їхнього складу.

Наразі російські папери становлять менше 0,01% клієнтських активів BlackRock, у якого, за даними Bloomberg, на кінець 2021 року було під керуванням понад 10 трлн доларів.

Інший великий гравець глобального ринку управління активами, Fidelity International, також оголосив у четвер про припинення всіх інвестицій у РФ "в найближчому майбутньому".

"Fidelity International та її афілійовані структури ввели заборону на нові/додаткові покупки російських та білоруських цінних паперів", – сказано у заяві.

В умовах відсутності ринкових індикаторів, що оновлюються, в останні дні експерти Fidelity оцінюють російські папери самостійно. В результаті оцінка була суттєво скорочена або обнулена.