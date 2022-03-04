Найбільша інвесткомпанія відмовилася від інвестицій у російські цінні папери
BlackRock Inc. припинила інвестиції у російські цінні папери через розв'язану РФ війну проти України.
Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
Рішення стосується й індексних фондів, тому провайдерів індексів просять забрати акції РФ з їхнього складу.
Наразі російські папери становлять менше 0,01% клієнтських активів BlackRock, у якого, за даними Bloomberg, на кінець 2021 року було під керуванням понад 10 трлн доларів.
Інший великий гравець глобального ринку управління активами, Fidelity International, також оголосив у четвер про припинення всіх інвестицій у РФ "в найближчому майбутньому".
"Fidelity International та її афілійовані структури ввели заборону на нові/додаткові покупки російських та білоруських цінних паперів", – сказано у заяві.
В умовах відсутності ринкових індикаторів, що оновлюються, в останні дні експерти Fidelity оцінюють російські папери самостійно. В результаті оцінка була суттєво скорочена або обнулена.
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