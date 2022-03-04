Intel призупиняє всі поставки клієнтам в Росію та Білорусь

Корпорація Intel оголосила, що призупиняє всі поставки клієнтам в Росію та Білорусь.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Intel засуджує вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі поставки клієнтам як у Росії, так і в Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни, включаючи людей України та навколишніх країн", - заявили в Intel.

"Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників у цій складній ситуації, особливо тих, хто має тісні зв’язки з цим регіоном", - додали в компанії.

Intel додав, що запустив кампанію пожертвувань через Intel Foundation, яка вже зібрала понад 1,2 мільйона доларів на допомогу біженцям.

"Ми пишаємося роботою, яку проводять наші команди в прилеглих районах, включаючи Польщу, Німеччину та Румунію, щоб допомогти біженцям.

Ми й надалі підтримуватимемо народ України та світову спільноту, закликаючи до негайного припинення цієї війни та швидкого повернення до миру", - резюмували в Intel.

Intel - американська компанія, розробник та виробник електронних пристроїв та комп'ютерних компонентів.

Західний бізнес наразі масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові й нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку.

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Економічна правда