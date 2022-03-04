ЄС намагається обмежити права Росії в МВФ — ЗМІ

Чиновники Європейського Союзу вивчають можливість обмеження впливу Росії та доступу до фінансів у Міжнародному валютному фонді після її вторгнення до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters із посиланням на шість офіційних осіб.

Цей сценарій, що зараз обговорюється, посилить тиск на російську економіку і фінансову систему, а також стане важливим символічним кроком, що поглиблює міжнародну ізоляцію Москви.

Один із варіантів, що розглядаються, — повністю виключити Росію з МВФ, заявили офіційні особи, хоча деякі зазначають, що це буде складно, якщо не неможливо.

"Йде дискусія, але повне виключення Росії, ймовірно, нереальне через необхідний кворум", — сказав один із високопосадовців єврозони, маючи на увазі необхідність широкої підтримки з боку країн, включаючи Китай.

Інші варіанти, що розглядаються, включають призупинення права голосу Росії, а також блокування її доступу до спеціальної валюти МВФ, спеціальних прав запозичення, заявили чиновники.

Обмеження у МВФ можуть бути частиною чергового раунду санкцій, оскільки війна в Україні триває вже другий тиждень.

Росія вже постраждала від заморожування активів свого центрального банку, заборони на польоти в повітряний простір ЄС, Канади та США, виключення низки її банків із міжнародної платіжної системи SWIFT та санкцій щодо групи російських олігархів.

Сполучені Штати та ЄС тепер стурбовані тим, що Москва, позбавлена ​​більшої частини своїх резервів у розмірі $630 мільярдів, може отримати доступ до резервів МВФ у розмірі $17 мільярдів у SDR, які вона отримала минулого року, коли МВФ збільшив їх для боротьби з пандемією COVID -19.

SDR — це валюта МВФ, що базується на кошику з доларів, євро, фунтів стерлінгів, ієн та юанів. Щоб витратити 17 мільярдів доларів у SDR, Росії доведеться знайти країни, готові обміняти їх на базові валюти, що є малоймовірним.

Європейська правда