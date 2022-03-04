"Яндекс" попередив акціонерів про ризик дефолту

Компанія "Яндекс" на тлі санкцій проти РФ попередила акціонерів про ризики дефолту після призупинення її торгівлі цінними паперами.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Зараз ми аналізуємо новий експортний контроль і тісно співпрацюємо з нашими постачальниками. Жодна з компаній групи Яндекс не працює в оборонному, аерокосмічному чи морському секторах, які були спеціально націлені. Однак ми розуміємо, що ряд компаній, що базуються в США, Великобританії, ЄС та в інших місцях, вказали, що наразі припиняють поставки та послуги клієнтам у Росії.

Ми віримо, що потужність нашого дата-центру та інші технології, важливі для роботи, дозволять нам продовжувати працювати у звичайному режимі принаймні протягом наступних 12-18 місяців. У разі тривалого призупинення поставок обладнання, програмного забезпечення чи інших технологій, що використовуються в нашому бізнесі чи пропозиціях, якщо ми не зможемо знайти альтернативні джерела, з часом наша діяльність може мати суттєвий негативний вплив.

Крім того, ми розуміємо, що багато постачальників оголосили про намір призупинити продаж споживчих товарів до Росії, а кілька великих судноплавних компаній припинили поставки в Росію; подібні дії, якщо вони продовжвться, призведуть до зменшення кількості та вибору товарів, які ми можемо пропонувати через Яндекс.Маркет", - кажуть в Яндексі.

Також "Яндекс" попередив про те, що власники бондів після призупинення торгів паперів компанії на Nasdaq більш ніж на п'ять торгових днів мають право вимагати погашення облігацій на суму $1,25 млрд за номіналом та нараховані відсотки.

Nasdaq призупинив торги цінними паперами низки пов'язаних із Росією компаній. Серед цих паперів - акції "Яндекса", Ozon, МТС.

"Яндекс" розмістив бонди на $1,25 млрд із купоном 0,75% у лютому 2020 року. Купон з бондів з погашенням у березні 2025 року визначено у розмірі 0,75. 3 березня компанія виплатила купон за облігаціями, виплати заплановані кожні півроку – 3 березня та 3 вересня.

На 28 лютого залишки коштів "Яндекса" становили приблизно $615 млн, кошти поза РФ - $370 млн.

Компанія попереджає, що на даний момент не має достатніх ресурсів для повного погашення бондів - особливо, якщо компанії не вдасться розподілити ресурси російських "дочок" в нідерландську головну компанію.

Яндекс попереджає, що погашення бондів за номіналом може істотно вплинути на фінансове становище ліквідності в короткостроковій перспективі та вплинути на можливість компанії виконувати інші зобов'язання,

"В даний час ми проводимо планування на випадок непередбачених обставин, щоб визначити, які кроки будуть вжиті в цьому плані та які інші джерела фінансування будуть нам доступні у випадку, якщо це право викупу буде активовано", - йдеться у повідомленні компанії.

Економічна правда