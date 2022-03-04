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Американська ІТ-компанія Netscout йде з РФ

П'ятниця, 4 березня 2022, 13:45

Американська IT-компанія Netscout йде з РФ: компанія припиняє продаж та підтримку своїх продуктів, а також - сервіси Arbor, рішення для захисту від DDoS атак.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Netscout відреагував на наше звернення та йде з Росії! Компанія припиняє продаж та підтримку своїх продуктів, а головне, сервіси Arbor — рішення для захисту від DDoS атак. Ще один крок до перемоги! Дякую за підтримку!", - написав міністр.

"Усі ми в NETSCOUT уважно слідкуємо за трагічними подіями, які розгортаються в Європі після російського вторгнення в Україну.

Відповідно до санкцій США та Великобританії NETSCOUT припинив усі продажі, підтримку та послуги російським компаніям", - йдеться у заяві компанії в Twitter.

Західний бізнес наразі масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові й нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку.

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Економічна правда

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