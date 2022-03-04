ВВП Росії впаде сильніше, ніж 1998 року, – JPMorgan

Напад на Україну може зашкодити економіці Росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.

Про це пише Bloomberg.

"Росія перебуває на шляху до економічного колапсу, який суперничатиме або навіть перевершить спад 1998 року, що послідував за її дефолтом, хоча фінансові наслідки можуть бути меншими, ніж тоді", – пише видання.

Економісти JPMorgan Chase&Co. повідомили у звіті, що вони очікують на скорочення валового внутрішнього продукту на 7% у 2022 році, тоді як Bloomberg Economics прогнозує падіння на 9%.

1998 року російська економіка скоротилася на 5,3% через боргову кризу.

Російська економіка похитнулася після того, як іноземні уряди ввели санкції щодо торгівлі, фінансів та поїздок, заморозили резерви центрального банку та відключили багато своїх банків від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

Росія прагне ізолювати свою економіку та ринки за допомогою контролю над капіталом, подвоєння відсоткових ставок та інших надзвичайних заходів, які завдадуть шкоди зростанню.

"Санкції підривають дві опори стабільності: "фортеця" валютних резервів центрального банку та позитивне сальдо рахунку поточних операцій Росії", – заявили економісти JPMorgan.

"Санкції позначаться на російській економіці, яка зараз, схоже, рухається до глибокої рецесії", – ідеться у звіті.