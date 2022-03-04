Grammarly заблокує російських та білоруських користувачів
Український стартап-єдиноріг Grammarly повідомив, що заблокує своїх користувачів з країн-агресорів Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Speka.
Так, користувачі з сервісу з Росії та Білорусі більше не зможуть використовувати продукти Grammarly. Користувачі з інших країни будуть бачити у продуктах компанії інформацію про війну в Україні та ресурси для допомоги українцям, зокрема через ініціативу "Повернись живим".
Також Grammarly пожертвує 5 млн доларів на користь організацій та фондів, які підтримують громадян України.
Західний бізнес наразі масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові й нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку.
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Економічна правда
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