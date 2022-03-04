Всі розділи
Укр / Рус

Grammarly заблокує російських та білоруських користувачів

П'ятниця, 4 березня 2022, 10:55

Український стартап-єдиноріг Grammarly повідомив, що заблокує своїх користувачів з країн-агресорів Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Speka.

Так, користувачі з сервісу з Росії та Білорусі більше не зможуть використовувати продукти Grammarly. Користувачі з інших країни будуть бачити у продуктах компанії інформацію про війну в Україні та ресурси для допомоги українцям, зокрема через ініціативу "Повернись живим".

Також Grammarly пожертвує 5 млн доларів на користь організацій та фондів, які підтримують громадян України.

Західний бізнес наразі масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові й нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку.

Читайте також: Назад в СРСР: що втратили "мирні" росіяни за сім днів війни, і це ще не кінець

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Росія Білорусь IT

powered by lun.ua
Матеріали за темою
AMD слідом за Intel припинив поставки в Росію і Білорусь 4 березня 2022, 11:04
Alphabet призупинив всі продажі у Росії 4 березня 2022, 10:45
Intel призупиняє всі поставки клієнтам в Росію та Білорусь 4 березня 2022, 10:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті