Grammarly заблокує російських та білоруських користувачів

Український стартап-єдиноріг Grammarly повідомив, що заблокує своїх користувачів з країн-агресорів Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Speka.

Так, користувачі з сервісу з Росії та Білорусі більше не зможуть використовувати продукти Grammarly. Користувачі з інших країни будуть бачити у продуктах компанії інформацію про війну в Україні та ресурси для допомоги українцям, зокрема через ініціативу "Повернись живим".

Також Grammarly пожертвує 5 млн доларів на користь організацій та фондів, які підтримують громадян України.

Західний бізнес наразі масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові й нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку.

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Економічна правда