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Найбільші VPN-сервіси блокують пропагандистські російські сайти: як ще допомагають Україні

П'ятниця, 4 березня 2022, 16:59

У Нацполіції заявили, що найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з агресором.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фільтрують трафік та блокують пропогандистські сайти РФ.

"Загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси.

Крім цього, VPN-сервіси Proton та KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії", – ідеться в повідомленні.

Сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України: https://www.vpnunlimited.com/stop-russian-aggression.

Економічна правда

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кібербезпека IT

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