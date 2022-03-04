Найбільші VPN-сервіси блокують пропагандистські російські сайти: як ще допомагають Україні
У Нацполіції заявили, що найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з агресором.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фільтрують трафік та блокують пропогандистські сайти РФ.
"Загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси.
Крім цього, VPN-сервіси Proton та KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії", – ідеться в повідомленні.
Сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України: https://www.vpnunlimited.com/stop-russian-aggression.
Економічна правда
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