Hermes і Swarovski йдуть з Росії

Французький будинок моди Hermes припиняє продажі на території Росії, його московські бутіки закриються найближчими днями.

Про це пише "Новая газета".

Hermes відомий своїми предметами розкоші, він виготовляє шарфи, краватки, чоловічий та жіночий одяг, парфумерію, годинники, канцелярські товари, взуття, рукавички, декоративне мистецтво, посуд та ювелірні вироби. Продукція Hermès майже повністю виробляється у Франції вручну.

Також про припинення своїх продажів на території РФ оголосила австрійська компанія Swarovski, яка спеціалізується на виробництві розсипних кристалів, прикрас, кристалічних фігурок та ограновуванні синтетичних та природних дорогоцінних каменів.

На сайті бренду для російської аудиторії опубліковано таке повідомлення: "У ситуації, що склалась, продажі в інтернет-магазині swarovski.com тимчасово недоступні для даного регіону".

Раніше свою діяльність у Росії призупинили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson та інші іноземні компанії.

Західний бізнес наразі масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові й нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку.

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Економічна правда