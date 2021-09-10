Міненерго виявило нестачу 17,5 тисяч тонн вугілля на складах "Львіввугілля"

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У результаті інвентаризації залишків вугілля на складах шахт ДП "Львіввугілля" виявили нестачу 17 585 тонн.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"За зверненням міністерства керівник держпідприємства організував протягом 6-7.09.2021 інструментальну зйомку аварійних вугільних складів відокремлених складів - шахт (тобто проведено маркшейдерські заміри залишків вугілля з метою встановлення фактичного обсягу вугілля, яке знаходиться на цих складах).

В результаті перевірки виявлено, що загальний баланс нестачі вугілля по ДП "Львіввугілля" складає 17585 тонн", - заявили у відомстві.

У Міненерго додали, що звернулися до Національної поліції із заявою про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за фактом розкрадання держмайна.

"Це перша така перевірка під час підготовки до опалювального сезону. Ми звернулися до правоохоронних органів, щоб виявити і притягнути до відповідальності винних.

Ми докладатимемо максимум зусиль для контролю та забезпечення ефективної роботи галузевих державних підприємств і недопущення зловживань", - заявив заступник міністра енергетики Олексій Кураков.

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Нагадуємо:

Раніше голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив про схему із "фірмою-прокладкою" "УВГЗ груп", яка купувала вугілля у державного "Львіввугілля" для подальшого перепродажу на ПАТ "Центренерго".

Міністерство енергетики ініціює залучення коштів Держрезерву для закупівлі вугілля для ПАТ "Центренерго" обсягом орієнтовно 1 млн тонн.

Ситуація з накопиченням вугілля на складах покращилась, але запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими - на складах у 2,3 рази менше вугілля, ніж має бути на 6 вересня.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля на протязі майбутнього опалювального сезону.

В "Укренерго" наголошують - ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, попри зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною, на складах ТЕС в 2,2 рази менше вугілля, ніж має бути на 30 серпня.

"Нафтогаз" разом із Міненерго вивчають можливість купівлі вугілля на світовому ринку для потреб ПАТ "Центренерго" з подальшим перепродажем виробленої електроенергії.

"ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова та державне ПАТ "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис тонн енергетичного вугілля - об'єм вугілля розподілять рівними частинами (по 37,5 тис т) для потреб ТЕС приватної і державної генерацій.

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.