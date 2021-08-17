Міненерго збільшило план накопичення вугілля на ТЕС до 3 мільйонів тонн

unsplash

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Це у понад як двічі перевищує показник попереднього графіка, яким було встановлено план накопичення вугілля на рівні 1,4 млн тонн.

"Рішення Міністерства щодо збільшення планових показників накопичення вугілля викликане необхідністю забезпечити стабільне електро- та теплопостачання під час осінньо-зимового періоду", – зазначили у відомстві.

Також це потрібно для сталої роботи енергосистеми під час тестових випробувань в ізольованому режимі в рамках підготовки до синхронізації з ENTSO-E.

"Успішне проходження тестів сприятиме позитивному рішенню щодо синхронізації української енергосистеми з європейською системою ENTSO-E", – пояснив перший заступник міністра Юрій Власенко.

Читайте також: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики?

Нагадуємо:

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.

Економічна правда