"Нафтогаз" вивчає можливість купівлі вугілля для "Центренерго" – міністр

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"Нафтогаз" разом із Міненерго вивчають можливість купівлі вугілля на світовому ринку для потреб ПАТ "Центренерго" з подальшим перепродажем виробленої електроенергії.

Про це під час прес-брифінгу на об’єктах "Львіввугілля" повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає ExPro.

"Сьогодні ми з "Нафтогазом" проробляємо модель, що "Нафтогаз" може знайти певні форми кооперації з "Центренерго" для того, щоб купити вугілля, передати "Центренерго", а потім отримати електроенергію і реалізувати її.

Це нормальні, ринкові, цивілізовані речі, які ми теж будемо робити тому, що очевидно "Нафтогазу" дешевше купити вугілля, ще потім заробити на ньому, перепродаючи електроенергію, ніж постачати газ на той самий "Центренерго", - сказав міністр.

За словами Галущенка, Україна не зможе пройти опалювальний сезон 2021-2022рр без імпорту вугілля.

"Зараз запаси йдуть нижче графіка - це до мільйона тонн. Ми насправді виходили з тих даних, які надало НЕК "Укренерго", ми розраховували, що має бути близько 2,8 млн т на початок опалювального сезону, на жаль, ми зараз бачимо, що ми йдемо з відставанням, тому виникло питання імпорту… Без імпорту ми не зможемо", - визнав він.

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Нагадуємо:

"ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова та державне ПАТ "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис тонн енергетичного вугілля - об'єм вугілля розподілять рівними частинами (по 37,5 тис т) для потреб ТЕС приватної і державної генерацій.

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.

Економічна правда