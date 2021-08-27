"ДТЕК Енерго" і "Центренерго" домовилися про поставку 75 тисяч тонн вугілля зі США

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"ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова та державне ПАТ "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис тонн енергетичного вугілля - об'єм вугілля розподілять рівними частинами (по 37,5 тис т) для потреб ТЕС приватної і державної генерацій.

Про це повідомляє прес-служба "ДТЕК".

Зазначається, що судно з паливом прибуде до України найближчими місяцями.

"Забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

"Минулого року українська енергосистема опинилася в непростій ситуації через сильні морози та недостатні запаси вугілля. Тому стабільність роботи енергосистеми - наш перший пріоритет.

Додаткові запаси вугілля дозволять нам спокійно пройти через опалювальний сезон, без необхідності використання газу або ж імпорту електроенергії. Центренерго також залишається єдиним споживачем вугілля держшахт, яке майже повністю забезпечує потреби підприємства", - зазначили у ПАТ "Центренерго".

За даними "Інтерфакс-Україна", поставка американського вугілля буде здійснена через міжнародного трейдера Trafigura.

У "ДТЕК" додали, що 19 серпня компанія отримала першу партію польського вугілля об'ємом 2700 тонн у рамках підписаної компанією і вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тисяч тонн енергетичного вугілля з сусідньої країни.

Також "ДТЕК Енерго" очікує постачання палива з Казахстану.

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Нагадуємо:

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.

Економічна правда